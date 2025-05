SBM : disgracié au Mal, réhabilité au Sénégal - abamako.com

Publié le mardi 27 mai 2025 | Le témoin

Manifestement, le chiffre 21 colle au DESTIN DE SOUMEYLOU B. MAÏGA MORT COMME DE SON VIVANT. DÉCÉDÉ EN DÉTENTION DEPUIS LE 21 MARS 2022, L’ANCIEN PREMIER MINISTRE A ÉTÉ RESSUSCITÉ LOIN DE NOS FRONTIÈRES, LA SEMAINE DERNIÈRE, UN CERTAIN 21 MAI 2025.





Il s’agit du Sénégal, sa ville d’adoption et de ses années estudiantines, où son nom vient d’être immortalisé par une promotion d’impétrants du CESTI, la célèbre école de journalisme d’où le défunt confrère est un non moins célèbre fruit. La cérémonie de cette dédicace s’est déroulée en présence de plusieurs membres et proches de sa famille dont le confrère Tiegoum B. Maïga. Mais à la fille du défunt, Nana S Maïga, qu’est revenu le privilège d’exprimer les sentiments et émotions d’un cercle familial sans doute comblé de trouver consolation auprès d’un si prestigieux monde académique. Dans son adresse devant les sommités, c’est plutôt la stoicité qui a prévalu puisque mot n’a été pipé des circonstances dans lesquelles le parrain à titre posthume a été arraché à la vie.



L’accent a été mis en revanche sur les qualités du père, son brûlant parcours d’homme d’Etat ainsi que les précieuses valeurs qu’il incarne et qui lui ont sans doute valu d’être la fierté de l’alma-mater et le repère de ses plus jeunes produits. Même son de cloche du côté du président de l’AMA CESTI du Mali, lui-même produit de la même école. Le Directeur de la Publication du journal « La Nouvelle République », non moins proche frère et confrère de Soumeylou B Maïga, ne tarissait pas de reconnaissances envers les initiateurs d’une démarche qui réhabilite le défunt dans ses dignités et privilèges dont il fut injustement déchu par les tribulations politiques. C’est en effet sans les moindres honneurs de la nation que l’ancien PM, l’ancien DG de la SE, le ministre par deux fois de la Défense et ancien chef de la diplomatie malienne, a rejoint sa dernière demeure comme si la détention préventive valait culpabilité et privation des droits acquis au Mali.

A. KEÏTA



SOURCE : LE TÉMOIN