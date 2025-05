L’ADEMA – PASJ fait ses valises de Bamako Coura - abamako.com

News Politique Article Politique L’ADEMA – PASJ fait ses valises de Bamako Coura Publié le mardi 27 mai 2025 | Le témoin

Ce sera bientôt l’épilogue d’un bail qui aura duré plus d’un tiers de siècle entre l’Adema -PASJ et le quartier stratégique de Bamako-Coura. Les responsables du parti se font de moins en moins présents dans le siège historique des Abeilles et pas seulement parce que la dissolution des formations politiques les en oblige. Leur rareté s’explique aussi par un déplacement progressif de la Ruche vers un autre quartier. Il s’agit de Korofina Nord où le parti de l’Abeille venait d’acquérir un siège propre flambant neuf et était déjà sur le point d’y emménager peu avant la mesure de dissolution. Avec l’interdiction des activités politiques le PASJ s’est mis dans une posture d’accélération de son déménagement pour ne plus avoir à supporter les charges locatives de son siège historique sans l’utiliser. Son contenu en meubles, documents, gadgets de campagnes électorales précédentes, icônes et reliques est progressivement acheminé vers la nouvelle Ruche de Korofina où l’ancien parti majoritaire n’assurera que l’entretien des lieux. Le parti de l’est offert à plusieurs centaines de millions mais en bradant un chic patrimoine foncier de l’ACI pour solder ses dettes.







Source: Le témoin