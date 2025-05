BAD : le Mali soutient la Mauritanie - abamako.com

BAD : le Mali soutient la Mauritanie Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

Assimi Goïta a reçu en audience lundi 19 mai 2025, une délégation mauritanienne conduite par Mme Amal Mint Maouloud, ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement de la République islamique de Mauritanie.



Cette visite avait pour but de solliciter le soutien du Mali à la candidature du Dr. Sidi Ould Tah à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD). Assimi Goïta a exprimé son soutien à la Mauritanie à la tête de la BAD.









Rassemblés par



Oumou Fofana