BVG : Bilan et renouvellement - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique BVG : Bilan et renouvellement Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

Bonne gouvernance : Remise du rapport annuel du Bureau du Vérificateur Général au Président de la Transition

Tweet



Samba Alhamdou Baby, Vérificateur général en fin de mandat a remis officiellement au chef de l’Etat le rapport, du bilan 2018-2025. Ce rapport synthétise sept années d’activités du Bureau du Vérificateur général. Au total, 232 misions de vérification et d’évaluations ont été conduites, dont 140 vérifications financières et de conformités, 29 de performance, 56 de suivi de conformités et enfin 7 évaluations du secteur public. Sur les 232 missions de M. Baby, 183 ont été réalisées sous la transition. Et en matière de redressement financier, près de 12 milliards de francs CFA ont été remboursés ou régularisés par les entités auditées. A cela s’ajoutent environ 600 millions de FCFA recouvrés au niveau du Pôle national économique et financier.



M. Abdoul Aziz Aguissa, administrateur civil et membre du corps préfectoral est le nouveau vérificateur général nommé par décret le vendredi 16 mai 2025.