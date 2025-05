BCID : La banque de l’AES en gestation - abamako.com

BCID : La banque de l'AES en gestation Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel

Les ministres des Économies et des Finances de la Confédération des États du Sahel se sont réunis le vendredi 23 mai 2025 à Bamako pour l'opérationnalisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement (BCID-AES).



Cette institution financière vise à assurer le financement des infrastructures communes des États confédérés, contribuant ainsi à un développement économique harmonisé.





Après les travaux des experts de l'AES sur la mise en œuvre des projets prioritaires, les ministres ont pris le relais pour valider les recommandations techniques et définir une feuille de route.



La mise en place de la BCID-AES marque un tournant décisif vers une intégration économique renforcée, une souveraineté financière consolidée et une coopération accrue entre les nations du Sahel.





Le choix de Bamako pour cette réunion illustre aussi la volonté des dirigeants d’ancrer ce projet dans une dynamique de coopération active et durable.



Dr. Aboubakar Nacanabo, ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, a souligné l’importance de cette rencontre, estimant qu’elle permettra de positionner le Sahel comme un acteur majeur sur la scène africaine et internationale.



Son homologue nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, a, quant à lui, encouragé les parties prenantes à s’engager pleinement dans la concrétisation de ce projet commun, gage de prospérité pour les trois nations.



Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre malien, Général Abdoulaye Maïga, a insisté sur l’importance historique de cet événement. "Il s’agit d’une nouvelle page de notre histoire partagée que nos enfants liront avec fierté, qui marque non seulement la volonté de souveraineté retrouvée, mais aussi l’audace d’un avenir repensé et remodelé par le collège des chefs d’État de l’AES".



Après la cérémonie d’ouverture, les trois ministres et leurs délégations se sont réunis à huis clos afin d’examiner les propositions formulées par les experts. Au terme de 5 heures de discussions approfondies, ils ont unanimement validé les recommandations présentées.



Dans leur communiqué final, les ministres ont approuvé avec clairvoyance l’acte intitulé "Projet de texte portant création de la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES)", ainsi que la feuille de route associée.



Conscients de l’urgence de la question du développement, les ministres se sont engagés à accélérer la libération du capital initial de la BCID-AES, afin de garantir le démarrage rapide des activités de cette institution stratégique pour la Confédération des États du Sahel.



Dans son discours de clôture, le ministre de l’Économie et des Finances du Mali, Alousséni Sanou, hôte de cette rencontre ministérielle, s’est félicité des avancées réalisées ces derniers jours, ayant abouti à l’adoption du communiqué final signé par les trois parties.



Il a souligné que la création de la Banque Confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES) ne constitue pas seulement une nécessité économique, mais représente avant tout un acte politique fort et un engagement déterminé en faveur d’une souveraineté financière.



Cette initiative, selon lui, est un gage de prospérité partagée, qui permettra aux États du Sahel de reprendre en main leur destin économique, tout en consolidant leur intégration régionale et leur développement durable.



Pour les experts des trois pays les retombées de ces décisions ne se limiteront pas aux sphères économiques et financières ; elles traduisent une volonté politique forte d’inscrire le Sahel dans une dynamique de transformation profonde, au bénéfice des générations futures.



Ousmane Mahamane