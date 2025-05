Ça se passe au Grin : "Des mesures sans effet considérable" - abamako.com

Les membres du grin se demandent pourquoi la Délégation spéciale de la Mairie du district de Bamako annonce à chaque fois des grandes mesures qui restent sans suite.





Au grin, ils disent ne rien constater comme changement après l'annonce de ces mesures.







Face à la recrudescence des cérémonies privées organisées sur la voie publique à Bamako, la Mairie du district a décidé d'interdire l’occupation totale des rues et voies publiques pour des événements tels que les mariages, baptêmes ou autres festivités sur l’ensemble du territoire du district.







Pour leur part, les membres du grin rappellent que la mairie du district avait à l'époque pris des mesures pour limiter les cortèges de mariage à 6 véhicules. Elle avait même prévenu que tout contrevenant s'exposera aux sanctions pénales et/ou financières. "Mais rien au final, à Bamako les cortèges continuent d'aller au-delà des limites annoncées", ont-ils regretté. Ils affirment avec certitude que cette mesure n'a pas été suivie, à plus forte raison que la présente.





Selon eux, aujourd'hui plus que jamais la pratique de bloquer les rues pour installer des tentes de cérémonie, des chapiteaux ou encore des estrades, s’est banalisée à Bamako, au point d’être perçue par certains comme un "droit social acquis". Les membres pensent qu'une solution doit être trouvée à ce phénomène. "La délégation spéciale doit aller au-delà des grosses annonces sur les médias en sortant de son confort, sillonner les six communes de Bamako pour voir de visu le respect de ces mesures", ont-ils conclu.



Ibrahima Ndiaye