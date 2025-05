CESTI La 52è Promotion s’appelle SBM - abamako.com

Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par A S

Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) célèbre ses 60 ans cette année. Sa 52ème promotion porte le nom de Soumeylou Boubeye Maïga, qui est de la 6è promotion de l’institution.











A cette occasion, le président de l’amicale des anciens du Cesti, section malienne, a pris la parole. Extraits.





En décidant de baptiser la 52e promotion d’une si prestigieuse école de journalisme, du nom de l'ancien Premier ministre du Mali, Monsieur Soumeylou Boubeye Maïga, la Direction générale du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), fait l’honneur au Mali. Nous ne pouvons que dire merci.



Au-delà de l’homme, de sa famille, de sa communauté et de sa corporation, c’est l’ensemble de l’amicale dont il a été membre fondateur qui s’en trouve dignement honoré.





Quel pourrait être donc l'hommage de l'amicale des anciens étudiants maliens au Sénégal en général et de l’amicale des anciens étudiants maliens du Cesti en particulier ?



A l’évidence, notre message ne saurait être un simple discours de circonstance. Il est celui de toute une nation unie dans un élan panafricaniste et solidaire, pour tout l’idéal que n’a jamais cessé d’incarner Soumeylou.



Au nom de l’amicale que je dirige, je voudrais vous dire, que c’est avec une profonde émotion et une immense fierté que nous accueillons ici et maintenant, votre décision, portant parrainage de la 52e promotion du Cesti de Dakar du nom de Soumeylou Boubeye Maïga, illustre fils du Mali, homme d’État émérite, diplomate chevronné et brillant journaliste formé ici-même, au cœur de cette prestigieuse institution.



Soumeylou Boubeye Maïga, au-delà de ses hautes fonctions au sein de l’appareil d’État malien, a toujours incarné l’élégance de la pensée critique, la rigueur de l’analyse et l’engagement pour l’Afrique.



Son parcours force le respect : du journaliste scrupuleux au dirigeant visionnaire, il n’a jamais cessé d’honorer ses racines et de défendre les idéaux d’un continent digne et souverain.



Le Cesti a été pour lui, comme pour tant d’autres, un creuset de savoir, un tremplin vers l’excellence. Que cette promotion, à travers ce choix hautement symbolique, s’inspire de sa détermination, de son patriotisme et de son intégrité.



Au nom de l’amicale des anciens étudiants maliens au Sénégal en général et de l’amicale des anciens étudiants maliens du Cesti, je salue cette initiative forte, porteuse de mémoire et de reconnaissance.



Qu’elle soit aussi un appel à l’unité, à la solidarité panafricaine et à la quête permanente du savoir au service de nos peuples.



Aux jeunes dont la promotion porte son nom, Soumeylou aurait certainement dit cette citation de Victor Hugo : « Tenter, Braver, Persister, Persévérer, être fidèle à soi-même, Prendre corps à corps le destin, Tenir tête, Tenir bon. Voilà l’exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise ».



Que vive la mémoire de Soumeylou Boubeye Maïga.



Tiégoum Boubèye Maïga