La Fédération malienne de judo a organisé le samedi 17 mai, la coupe de la discipline dédiée à son président. La compétition a été une belle fête pour les pratiquants de la discipline.



La salle multifonctionnelle du Stade du 26 Mars a accueilli, le samedi 17 mai 2025, la Coupe du président de la Fédération malienne de Judo et Ju Jitsu, réservée aux seniors. Présidée par Mamadou B. Traoré, président de la FMJJ, la compétition s’est déroulée en présence de plusieurs membres du bureau fédéral et de personnalités du monde sportif, a fait savoir le Comité national olympique et sportif du Mali. Au total, 14 finales ont rythmé cette journée, avec des combats de haut niveau. Les jeunes judokas ont montré leur talent et leur envie sur les tatamis, à l’image de Mahamadou Doucara, produit du Dojo de l’INJS, qui s’est, comme à ses habitudes distingué. Au total, 90 athlètes (69 hommes et 21 femmes) ont pris part à la compétition, qui a débuté dans la matinée avec les éliminatoires avant de se poursuivre en soirée avec les finales. Le Dojo de l’INJS s’est illustré par une grande mobilisation, a noté le Cnosm.









Moussa Bangaly