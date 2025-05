AES : Bamako abrite la rencontre pour l’harmonisation juridique des textes de la Confédération des États du Sahel - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique AES : Bamako abrite la rencontre pour l’harmonisation juridique des textes de la Confédération des États du Sahel Publié le mercredi 28 mai 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Cérémonie de la réunion des experts de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel

Tweet

L’Hôtel Radisson Collection de Bamako a servi de cadre , mardi 26 mai 2025, à l’ouverture officielle de la réunion des experts de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), en prélude à la toute première rencontre des Ministres de la Justice des pays membres : le Mali, le Burkina Faso et le Niger.



La cérémonie, présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Monsieur Mamoudou Kassogué en présence les ambassadeurs du Burkina Faso et du Niger au Mali, des représentants des juridictions nationales, des ordres professionnels judiciaires ainsi que de nombreux experts des trois pays.



Dans son allocution, le ministre Kassogué a salué la présence des délégations du Niger et du Burkina Faso, tout en soulignant l’importance historique de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de la Confédération créée par le Traité du 6 juillet 2024. Ce traité ambitieux pose les bases d’une coopération renforcée dans les domaines de la défense, de la diplomatie, du développement… et désormais, de la justice.



Le choix de Bamako, ville emblématique du Sahel, pour accueillir cette réunion, revêt un caractère symbolique fort. Située au bord du fleuve Niger, véritable lien naturel entre les peuples, la capitale malienne devient ainsi le point de départ d’une dynamique d’unification des systèmes juridiques au sein de la jeune confédération.



Les travaux des experts porteront sur les de l’harmonisation des textes juridiques et pénaux, la création potentielle d’une institution judiciaire commune, le renforcement de la coopération judiciaire et pénitentiaire, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, l’étude des systèmes pénitentiaires en vue de leur rapprochement,et l’uniformisation des professions juridiques libérales (avocats, notaires, huissiers, experts judiciaires), dans le respect ou la révision des réglementations existantes (comme le règlement n°5 de l’UEMOA).



Le ministre a insisté sur l’importance pour le secteur judiciaire de jouer un rôle central dans le processus d’intégration. Il a rappelé que la justice constitue le socle de toute œuvre d’union durable, notamment en garantissant la sécurité juridique, indispensable au développement économique et social de l’espace confédéral.



M.S

aBamako