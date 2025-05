District de Bamako : Annulation de tous les actes d’attribution de parcelles dans les lits et servitudes des marigots - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique District de Bamako : Annulation de tous les actes d’attribution de parcelles dans les lits et servitudes des marigots Publié le mardi 27 mai 2025 | Nouveau Reveil

© aBamako.com par A.S

Opération de démolition des constructions illégales à Souleymanebougou

Bamako, le 23 juillet 2015. Le ministère des affaires foncières et des domaines de l`Etat a entrepris la démolition des constructions illégales sises à Souleymanebougou dans le cercle de Kati. Tweet

Le ministère malien de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines et de l’Aménagement du Territoire a pris une décision majeure pour la sécurité et la régularisation foncière dans le district de Bamako.



Par la décision n°2025-00111.....MUHDATP-SG, signée le 22 mai 2025 par le ministre Imirane Abdoulaye Touré, tous les actes d’attribution de terrains situés dans les lits et servitudes des cours d'eau ont été annulés. Cette mesure vise à dégager ces zones à risque, souvent sujettes aux inondations, et à garantir le respect des réglementations urbaines en vigueur.



Les opérations de démolition des constructions illégales ont commencé le week-end dernier en commune IV, avec le déploiement de bulldozers et l’appui des forces de l’ordre. L’objectif est de libérer les servitudes des onze collecteurs naturels qui traversent la capitale avant le début de la saison des pluies, afin de prévenir les risques d’inondations aggravés par les occupations illicites.



Le Directeur de l’Urbanisme et de l’Habitat a confirmé la poursuite de ces opérations dans les semaines à venir. Cette décision s’appuie sur plusieurs textes législatifs, notamment la Charte de la Transition, la loi de 2020 sur l’urbanisme et une ordonnance de 2020 relative au domaine foncier. Elle ordonne non seulement l’annulation des attributions illégales, mais aussi la démolition des constructions déjà existantes sur ces terrains.



Si le gouvernement ne prévoit aucune indemnisation pour les occupants illégaux, un accompagnement de trois mois est cependant offert aux locataires des lieux pour leur relogement. Toutefois, il est prévu un investissement de 2,9 milliards FCFA dont 813 millions FCFA alloués par le Ministère de l’Économie et des Finances.



Adama Coulibaly