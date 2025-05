48ᵉ session ordinaire du conseil d’administration du BUMDA : Un bilan encourageant à mi-parcours - abamako.com

News Société Article Société 48ᵉ session ordinaire du conseil d’administration du BUMDA : Un bilan encourageant à mi-parcours Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

Le jeudi 22 mai 2025, le Bureau malien du droit d'auteur (Bumda) a tenu sa 48ᵉ session ordinaire sous la présidence de Mahamadou dit Koumbouna Diarra, secrétaire général du Ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme.



Cette réunion a permis d'évaluer les réalisations des trois derniers mois et d'anticiper les défis à venir. Inscrite dans le cadre du suivi trimestriel du programme d’activités 2025, la session a notamment porté sur l'état d'exécution des paiements des redevances de droits d’auteur et droits voisins pour l’année 2024, versés par les sociétés de téléphonie mobile, Orange Mali et Moov Malitel Africa.



Au terme du semestre, le montant total des redevances perçues s'élève à 451 377 836 F CFA, représentant 53,89 % des ressources propres, sur une prévision de 837 461 464 F CFA.



Par ailleurs, les recettes issues de la subvention de l'État atteignent 103 423 345 F CFA, soit 63,27 % de la prévision fixée à 163 461 000 F CFA.



En cumul, la réalisation globale atteint 554 801 181 F CFA, soit 55,42 % du taux d’exécution.



Saluant ces performances, Mahamadou dit Koumbouna Diarra a qualifié ces résultats de "forts encourageants", en remerciant la direction générale du Bumda pour son engagement et son dynamisme.



"Ce résultat démontre la vitalité du Bureau dans la gestion des redevances", a-t-il affirmé.



Cependant, il a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer l’efficacité du Bumda, notamment en matière de recouvrement des arriérés de droits d’auteur et droits voisins et la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée et de la reprographie des œuvres.



La session a également été marquée par un hommage rendu aux artistes et créateurs disparus cette année, parmi lesquels : Aguibou Dembélé (auteur dramaturge), Adama Namakoro Fomba (auteur-compositeur), Dasso Camara (auteure-compositrice), Souleymane Cissé (cinéaste), Souleymane Sidibé dit Prince du Ouassoulou (auteur-compositeur), Amadou Bagayogo (auteur-compositeur) et Sibiry Samaké.



Enfin, la directrice du Bumda, Diallo Aïda Koné, a profité de cette session pour interpeller les autorités sur la nécessité de doter le Bureau d’un siège approprié, afin qu’il puisse accomplir pleinement sa mission de préservation des droits des artistes.



Ousmane Mahamane







Hommage aux sociétaires du BUMDA :



La 4e édition lancée









Le Bureau malien du droit d’auteur (Bumda) a organisé, le 23 mai 2025 au Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ, une cérémonie d’actions sociales et de promotion culturelle. Placé sous le parrainage de Mamou Daffé, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, cet événement s’inscrit dans une dynamique de la valorisation artistique et de solidarité.



Sous le thème "faisons de notre culture une source de créativité pour assurer le développement durable", cette 4ᵉ édition vise à rendre hommage aux artistes musiciens, chanteurs, compositeurs qui ont marqué la scène culturelle malienne et porté haut les couleurs du pays à l’international.



La cérémonie a été marquée par la remise de cinq attestations et sept trophées à des auteurs littéraires et artistiques émérites, saluant leur constance dans l’effort et leur authenticité créative, ainsi que leur contribution inestimable au rayonnement culturel du Mali.



À quelques jours de la fête de Tabaski, le Bumda a perpétué sa tradition solidaire en offrant des dons de moutons, des sacs de riz de 50 kg et des bidons d’huile de 5 litres à une quarantaine d’auteurs littéraires et artistiques, notamment ceux qui, malgré leur talent, peinent à en vivre décemment. Un geste de gratitude pour leur immense apport à la culture nationale.



Par ailleurs, un lot de matériel d’orchestre a été offert à l’orchestre Mystère Jazz de Tombouctou, afin de soutenir la scène musicale et encourager la créativité.



Lors de son discours, le ministre Mamou Daffé a souligné la portée significative de cette initiative. Il a insisté sur l’importance de célébrer les hommes et femmes de culture, qui ont consacré leur vie à la promotion des arts et de la musique malienne.



"Que le Bumda soutienne ses sociétaires depuis quatre ans est une véritable marque d’honneur, de solidarité et d’engagement. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la vision du général d’armée Assimi Goïta, qui nous a exhortés à renforcer la solidarité sociale pour protéger l’ensemble du Mali", précise le ministre Daffé.



Le ministre a également salué l’engagement constant de Diallo Aïda Koné, directrice du Bumda, pour son travail au service des sociétaires, particulièrement en cette année 2025, proclamée "Année de la culture" au Mali.



Enfin, il a encouragé les artistes à rejoindre l’Assurance volontaire, rappelant que la culture est un pilier central du développement et de la cohésion sociale.







Ousmane Mahamane