Baccalauréat 2025 : Cours d'appui gratuits via WhatsApp Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

Dans le souci d’apporter un appui de renforcement de capacité aux candidats au baccalauréat malien session 2025, l’enseignant chercheur, Bernard Jacquin, promoteur de l’Ecole supérieure de commerce (ESC-Mali), lance des cours d’appui gratuits et en ligne pour les candidats.



A un mois du lancement des épreuves du baccalauréat malien et à l’occasion de l’ouverture de son Laboratoire de Recherches Doctorales "Boaz Jacquin", de l’ESC-Mali, Bernard Jacquin, enseignant chercheur, promoteur de l’ESC-Mali, et son équipe, lancent un programme d’accompagnement gratuit pour les candidats au bac malien session juin 2025. Un programme pédagogique innovant et destiné aux élèves candidats. Il est gratuit et accessible à tous, selon les responsables du programme.



La formation se fera via WhatsApp dans des groupes avec un effectif limité. Chaque jour, des packs de révision seront envoyés dans lesdits groupes dans un premier temps et ensuite des packs de corrigés pour aider les élèves à s’autoévaluer et à progresser jusqu’au jour de l’examen.



Le tout se passera sous l’œil vigilant de l’équipe de formation avec à sa tête, Bernard Jacquin de l’ESC-Mali, avec un suivi pédagogique et progressif. « Un appui éducatif structuré pour soutenir la réussite des élèves maliens, toutes séries confondues », a confié M. Jacquin et précise que : « les ressources sont alignées sur les programmes officiels maliens ».



Les inscriptions gratuites, réaffirment les responsables et elles sont ouvertes déjà. Ils ont publié deux numéros, pour l’international, le +336 95 176512 et pour le Mali, s’adresser au ‪+223 76 58 66 96. Ou encore les mails : aicha_haidara@esc-mali.com et bjacquin357@esc-mali.com. Les élèves et les parents n’auront qu’à prendre attache avec ces adresses et l’équipe fera le reste, a promis l’équipe en charge de la formation.



« La réussite au bac ne se résume pas à l’effort individuel. Elle dépend aussi de l’accompagnement, de la méthode et de la confiance. ESC-Mali a conçu ce programme pour aider chaque élève à donner le meilleur de lui-même. », conclura le porteur du projet, Bernard Jacquin.



Koureichy Cissé