Taekwondo : Un avenir prometteur Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

Révélé au grand public malien avec le sacre de Bada Modibo Kéïta à la 18e édition de la Coupe du monde en 2007, le taekwondo malien s’était entretemps un peu endormi



Mais depuis quelques temps, la discipline se réveille et le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) reste convaincu qu’elle a un avenir prometteur qui se consolide.



A la faveur de la tenue, le samedi 10 mai 2025, au Centre Myung Kwang de Baco Djicoroni ACI, d’une journée mémorable dédiée aux jeunes talents du taekwondo, le Cnosm a affiché son optimise quant à l’avenir du taekwondo. « Une nouvelle génération de combattants qui donne de l’espoir », a-t-il manifesté. Selon le Comité olympique, c’est dans une atmosphère des grands jours que les juniors ont enchaîné les combats avec détermination, faisant preuve d’un remarquable état d'esprit. « Techniques affûtées, engagement total et respect mutuel : chaque affrontement était la preuve d’un travail acharné et de la passion. Cette journée a également été une célébration pour l’encadrement sportif malien : entraîneurs, arbitres et officiels ont œuvré ensemble pour garantir le succès de l’événement. Le public, venu en nombre, a répondu présent avec ferveur, donnant à cette rencontre une énergie exceptionnelle. « L’avenir du taekwondo au Mali se consolide », s’est montré confiant le Cnosm.



Moussa Bangaly