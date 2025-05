Abdoul Aziz Aguissa : Le nouveau Végal installé - abamako.com

Abdoul Aziz Aguissa : Le nouveau Végal installé Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

Le nouveau Vérificateur général du Mali, Abdoul Aziz Aguissa, a été nommé le 16 mai 2025. M. Aguissa prend les rênes du Bureau du Vérificateur général pour un mandat de 7 ans avec la mission de surveiller la gestion des fonds publics. Il prêté serment devant la Cour suprême.



Administrateur civil et membre du corps préfectoral, M. Aguissa, avant sa nomination, occupait le poste de Secrétaire général du BVG, ce qui lui a conféré une connaissance approfondie des mécanismes de contrôle et des enjeux liés à la gestion des ressources publiques au Mali. Son expérience au sein du BVG et sa connaissance des rouages de l’administration malienne seront des atouts majeurs pour lui permettre de contribuer à renforcer la transparence et l’intégrité dans la gestion des finances publiques. Sa nomination à ce poste, suite à un appel à candidatures, intervient dans un contexte de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière.



Le nouveau Vérificateur général est titulaire d’un doctorat en droit public obtenu en 2014 à l’Université de Grenoble Alpes en France sur le thème : « Les réformes institutionnelles maliennes face aux enjeux de la bonne gouvernance. De la gouvernance d’identification à la gouvernance d’appropriation ». Auparavant, Monsieur Aguissa a obtenu en 2002, un diplôme en Administration et Institutions du Cycle International d’Administration Publique de l’École Nationale d’Administration (Ena) de Paris ; un diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Administration et Gestion Publique à l’Université Paris I – Panthéon – Sorbonne en France. Il est aussi titulaire d’une de Maîtrise de l’École Nationale d’Administration (Ena) du Mali - série Administration Publique, obtenu en 1992.



Abdoul Aziz Aguissa a été intégré à la fonction publique en octobre 1994 en tant qu’Administrateur Civil à la Direction nationale de l’administration territoriale, chargé de traiter les dossiers relatifs à l’organisation générale du territoire, aux conflits fonciers, à la vie associative, aux problèmes frontaliers, à la décentralisation, à l’état civil, à la valeur juridique des actes administratifs et au contentieux administratif. En mars 1997 il est Chef d’arrondissement de Konséguela, cercle de Koutiala-Sikasso. De novembre 2000 à septembre 2001, il est Délégué du gouvernement (deuxième adjoint au Préfet et Sous-préfet central) dans les Communes de Kolokani, Guilhoyo, Sebecoro I et Tioribougou, cercle de Kolokani – région de Koulikoro.



En février 2003, il intègre le Commissariat au Développement institutionnel (CDI) comme cadre chargé de contribuer à améliorer les techniques de décentralisation et de déconcentration, à travers des actions normatives et d’élaboration d’outils d’aide à la décision et d’appuyer les départements ministériels dans la rationalisation des procédures administratives et des structures publiques, objet des réformes institutionnelles. C’est en mars 2005 qu’il est promu responsable de l’Unité gouvernance du CDI avant d’être nommé Commissaire adjoint au Développement institutionnel en janvier 2009, chargé d’assurer l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des programmes d’activités du service et des notes conceptuelles et d’assurer la coordination des activités des départements du CDI. Comme Commissaire adjoint, il a su contribuer à la mise en œuvre des activités du Plan opérationnel du Programme de développement Institutionnel (PDI).



De février 2012 à sa nomination comme Vérificateur général, M Aguissa a occupé le poste de Secrétaire général du Bureau du vérificateur général. Sous l’autorité des Vérificateurs généraux M. Amadou Ousmane Touré et M. Samba Alhamdou Baby, il a assuré la coordination et le suivi des activités administratives du Bureau, participé à la finalisation de rapports sectoriels. Il a aussi dirigé et de coordonné les travaux de rédaction et de finalisation de plusieurs rapports annuels, les travaux de rédaction et de finalisation des rapports bilans 2011-2018 et 2018-2025 de ces deux Vérificateurs généraux.







Source : Cecom BVG