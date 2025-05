Escrime : L’essor de l’escrime se confirme - abamako.com

Escrime : L'essor de l'escrime se confirme Publié le mercredi 28 mai 2025 | Mali Tribune

Championnats d`Afrique d`Escrime Juniors et Cadets.

Bamako, le 4 mars 2016 au palais des sports. Le ministre des sports a donné le coup d`envoi des Championnats d`Afrique d`Escrime Juniors et Cadets. Tweet

Réussissant peu à peu son intégration sur la sphère sportive malienne, l’escrime confirme au passage son essor dans notre pays. La 2e édition de l’Open de Ségou tenue le samedi 17 mai en est une confirmation.





La Fédération malienne d’Escrime, en collaboration avec la Ligue régionale d’escrime de Ségou, a organisé la 2e édition de l’Open Épée le samedi 17 mai 2025 dans l’enceinte de l’établissement Fa Keita à Ségou. Selon la cellule de communication du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), la cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités. Ainsi, le gouverneur de la région était représenté par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Sofiane Attayer Yattara tandis que Mme le maire de Pelengana, Mme Diabaté Mamou Bamba, était également présente, ainsi que le 2e vice-président de la fédération, Moussa Samaké, représentant le président. Plusieurs membres de la fédération et une foule nombreuse ont assisté à l’événement.



L’ouverture officielle a été marquée par l’exécution de l’hymne national par la fanfare nationale, dans une ambiance solennelle et festive. Les ligues d’escrime de Koutiala, Sikasso, Bamako et Ségou étaient représentées. En finale dames, Minata Doumbia (USFAS) a remporté le titre face à Fatoumata Traoré (Sikasso) avec un score de 15 touches à 12. Chez les Hommes, dans un duel 100 % Koutiala, Soungalo Coulibaly s’est imposé face à Adama Coulibaly avec un score de 10 touches à 8. « Cet événement confirme l’essor de l’escrime au Mali », a affirmé le Cnosm.



Moussa Bangaly