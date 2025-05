En visite à Kidal : Le Général Sadio Camara brise les tabous ! - abamako.com

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Mali (MDAC), le Général de Corps d’armée Sadio Camara, a effectué ce vendredi une visite historique à Kidal, dans le nord du pays.



Celle-ci intervient 18 mois après la reprise de cette ville straté





gique par les Forces armées maliennes (FAMa), jusque-là occupée par des groupes armés terroristes (GAT) depuis plusieurs années.



Accueilli avec ferveur par les populations massées tout au long d’une grande rue, puis par les soldats stationnés sur place, le ministre de la Défense et des Anciens combattants (MDAC) a tenu à féliciter personnellement les troupes pour leur bravoure et leur détermination. Il s'est longuement entretenu avec les commandants sur le terrain. Le MDAC a ensuite inspecté les dispositifs sécuritaires et s’est adressé à l’ensemble du contingent pour leur transmettre le message de reconnaissance et d’encouragement du gouvernement de transition et du président.







«Votre présence ici n’est pas seulement une victoire militaire, c’est un symbole fort de la souveraineté retrouvée du Mali sur l’ensemble de son territoire», a déclaré Le Général Camara devant les soldats rassemblés dans le camp militaire récemment reconstruit à Kidal. La visite s’inscrivait également dans une volonté affichée des autorités de Bamako de consolider la paix, de restaurer l'autorité de l'État et d'améliorer significativement les conditions de vie et de travail des militaires en opération dans les zones reculées.







Des engagements concrets pour les FAMa



Lors de sa prise de parole, le ministre de la Défense a mis l’accent sur les efforts déployés par le gouvernement malien pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées. Il a rappelé les investissements massifs consentis au cours des deux dernières années dans le domaine de l’équipement militaire, de la logistique, de la formation et du bien-être des soldats. «Nous ne voulons plus que le soldat malien se batte avec des moyens insuffisants. Nous avons entendu vos doléances et nous avons agi en conséquence», a affirmé le ministre Sadio Camara.







L’illustre visiteur du jour a aussi mis l’accent sur la modernisation des infrastructures militaires, y compris la construction de logements décents, de réfectoires et de points d’approvisionnement en eau potable. Il a insisté sur le fait que la paix et la stabilité durable dans le nord du Mali passent non seulement par une présence militaire renforcée, mais aussi par des conditions de vie dignes pour les hommes et les femmes en uniforme.







«Le moral de la troupe à Kidal est bon», a assuré le Chef d’état-major général des armées, Général de division Oumar Diarra. Il a salué, par ailleurs, la cohésion qui règne entre le politique et le militaire. Il a aussi remercié le ministre pour les promesses tenues par rapport au changement des conditions de vie des militaires. «Si nous sommes à Kidal aujourd’hui, c’est parce que le gouvernement s’est préoccupé de nous. C’est grâce aux efforts du gouvernement que nous avons acquis tous ces équipements qui nous permettent de défendre la souveraineté du territoire».







Rétablissement de l’autorité de l’État et espoir pour la population



La visite du ministre à Kidal marque une nouvelle étape dans le processus de restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national. Longtemps bastion de groupes séparatistes et terroristes, la ville est désormais sous contrôle des FAMa qui ont entrepris de rétablir la sécurité, mais aussi de favoriser le retour progressif des services publics. De l’avis de certains habitants que nous avons approchés, «des discussions doivent être menées avec les représentants locaux pour relancer les activités économiques et faciliter le retour des populations déplacées».





Pour plusieurs habitants de Kidal, le retour des Forces armées maliennes est porteur d’espoir. «Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un ministre venir jusqu’ici. Cette visite montre que les autorités ne nous ont pas oubliés», a déclaré un habitant. La présence militaire est également perçue comme une protection face à la menace constante des groupes armés, dont les attaques ont provoqué des milliers de morts et de déplacés ces dernières années. Le ministre de la Défense a conclu sa visite par un message fort : «Kidal est et restera malienne. Vous, soldats, vous êtes les garants de cette unité. L’État est à vos côtés. Ensemble, nous bâtirons un Mali fort, souverain et indivisible».





Cette visite à Kidal ne devrait pas être perçue comme seulement une opération de communication. Elle s’inscrit dans une dynamique de reconquête territoriale, de réconciliation nationale et de reconstruction. Alors que la situation sécuritaire s’améliore dans plusieurs zones du nord, le geste du ministre témoigne d’une volonté politique claire : faire du retour de l’armée malienne le socle d’une paix durable ! Ce déplacement hautement symbolique a permis surtout de briser les tabous dans une localité considérée comme «forteresse interdite» aux autorités du Mali.



Alhassane H. Maïga



De retour de Kidal