Afrique de l’ouest : L’AES et la Cédéao décident de préserver les acquis majeurs de l’intégration régionale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Afrique de l’ouest : L’AES et la Cédéao décident de préserver les acquis majeurs de l’intégration régionale Publié le jeudi 29 mai 2025 | Le Matin

© Autre presse par Dr

Confédération AES – CEDEAO : premiers pourparlers à Bamako pour préserver les acquis de l’intégration régionale

Tweet



Suite au retrait des États membres de la Confédération AES (Alliance des États du Sahel) de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), des consultations entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération et le président de la Commission de l’organisation sous-régionale se sont tenues le jeudi 22 mai 2025 à Bamako.

L

La rencontre a eu lieu en prélude aux négociations entre les deux organisations.





Selon un communiqué conjoint publié à l’issue des échanges, les deux parties ont adopté un relevé de conclusions destiné à encadrer les négociations à venir. A Bamako, les discussions ont surtout porté sur des questions politiques, diplomatiques, institutionnelles, juridiques, sécuritaires ainsi que sur le développement économique et social. Les deux parties ont réaffirmé leur attachement à l’intérêt supérieur des peuples de la sous-région. Ils ont ainsi convenu de préserver les acquis majeurs de l’intégration régionale, notamment la libre circulation des personnes et des biens, jusqu’à la signature de nouveaux accords… Les parties «sont convenues de l'urgence de travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace» dans la lutte antiterroriste