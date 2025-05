En visite à Kidal : Le Général Sadio Camara stupéfait face au système d’enrichissement illicite mis en place par les barons du terrorisme de la CMA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique En visite à Kidal : Le Général Sadio Camara stupéfait face au système d’enrichissement illicite mis en place par les barons du terrorisme de la CMA Publié le jeudi 29 mai 2025 | Le Matin

© Autre presse par DR

Lutte contre le terrorisme : l`armée malienne reçoit plusieurs véhicules Blindés tactiques de combat et des BRDM-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés

Dans le cadre de l’opérationnalisation des 19 Groupements Tactiques Interarmes (GTIA), le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis un important lot d`équipements et matériels militaires au Forces Armées Maliennes ce jeudi 27 avril 2023 à Kati. Tweet



La semaine dernière, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a effectué une visite d’autorité à Kidal, près de deux ans après sa reconquête par les Forces armées maliennes.



A Kidal, le ministre Sadio Camara a pu constater tout le système d’enrichissement illicite mis en place par les barons du terrorisme comme Bilal AG Chérif, Al Gabasse Ag Intalla, Mohamed Ag Nadjim (1)

Le Général de corps d’armée Sadio Camara est arrivé vendredi dernier (23 mai 2025) dans la ville de Kidal pour une visite historique. Dans cette région stratégique, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, accompagné d’une forte délégation, s’est tout de suite recueilli sur les tombes des héros tombés lors des événements du 17 et 21 mai 2014. Le chef du département chargé de la défense a eu droit à un bain de foule dans les rues de Kidal.







Après le camp 2, le Général Camara s’est rendu sur les sites de raffinerie d’or. Des sources de richesses autrefois aux mains des terroristes durant plus d’une décennie. Lors de cette visite historique, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a pu constater tout le système d’enrichissement illicite mis en place par les barons du terrorisme comme Bilal AG Chérif, Al Gabasse Ag Intalla, Mohamed Ag Nadjim... Des maisons de luxe, un centre commercial avec 336 magasins... Des rêves brisés depuis le 14 novembre 2023, date de la reconquête de la région Kidal.







Même si les égarés de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) ont montré leur vrai visage, en sombrant totalement dans le terrorisme, les autorités de la transition sont déterminées à donner une chance au dialogue. Le Général Sadio Camara a déclaré, «le président Assimi Goïta a dit : la main de la République reste tendue. Le linge sale se lavera en famille. Nous allons trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens». Ce qui ne va pas forcément faire plaisir à Alger car l’Algérie se bat pour continuer à jouer le premier rôle dans le processus de paix au Sahel.





Kader Toé