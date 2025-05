Région de Gao : le Gouvernement accorde un permis de recherche d’or à la Société de Recherche et d’Exploitation des Ressources Minérales à N’Tahaka - abamako.com

Le Gouvernement de Transition a attribué un nouveau permis de recherche d’or dans la Région de Gao. Réuni en session ordinaire, le Conseil des ministres de ce mercredi 28 mai 2025 a adopté un projet de décret portant approbation de la Convention d’établissement signée entre l’État et la Société de Recherche et d’Exploitation des Ressources Minérales du Mali pour la recherche d’or à N’Tahaka sur une superficie de 97,41 km2 dans la région de Gao.



L’acquisition de ce permis de recherche par la Société de Recherche et d’Exploitation des Ressources Minérales du Mali lui permettra d’exécuter des travaux de recherche complémentaire afin d’évaluer le potentiel minier du périmètre de N’Tahaka.



La Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali précise qu’une convention d’établissement fixe les rapports entre l’Etat et le titulaire du titre de recherche pendant la durée de la phase de recherche minière.



Le projet de décret, adopté, consacre l’approbation de la Convention d’établissement entre le Gouvernement de la République du Mali et la Société de Recherche et d’Exploitation des Ressources Minérales du Mali pour la recherche d’or à N’Tahaka.



M.S