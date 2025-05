Sénou : Des voleurs de bovins aux arrêts - abamako.com

A Sénou, quartier périphérique à la sortie sud de Bamako, les policiers sont décidés à assainir leur secteur pour le débarrasser des malfrats de tout acabit.



Les deux officiers de police à la tête du commissariat de ce quartier populeux, notamment le commissaire divisionnaire Hamidou Diakité et son adjoint commissaire Lassine Keita et leurs éléments viennent de mettre hors d’état de nuire quatre bandits grand chemin, spécialisés dans le vol de bétails.



Les limiers du commissariat de police cité ont récemment mené une enquête minutieuse portant sur la disparition de plusieurs têtes de bovins. Par la suite, les policiers enquêteurs ont récupéré vingt deux (22) têtes de bovins dont dix sept (17 volés dans la nuit du 15 au 17 avril dernier à Bougouni qui étaient la propriété d’un maître coranique résidant à Bougouni, alors que les bovins restants appartenaient à un citoyen résidant à Sidoba, une localité de la Région de Bougouni.



Les suspects, âgés de 25 à 32 ans, avaient transité avec leurs butins par Farakala, avant d’atterrir à Bamako. Interpellés et interrogés, les mis en cause n’ont pas nié les faits. Leurs dossiers ont ainsi été diligentés et transférés devant le parquet du Tribunal de grande instance de la Commune VI. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur d’éventuels complices.



L’opération qui a permis de récupérer ces bêtes volées s’est déroulée entre le 20 et le 21 avril dernier. Ainsi, les éléments de la brigade de recherches qui disposaient déjà de renseignements irréfutables sur ce cas de vol, ont mis la main sur les quatre individus en lien avec cette affaire.



Tiedié DOUMBIA