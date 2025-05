Circulation des gros porteurs: Le Directeur général des Transports sur le terrain pour s’assurer de l’application stricte de la mesure d’interdiction - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Circulation des gros porteurs: Le Directeur général des Transports sur le terrain pour s’assurer de l’application stricte de la mesure d’interdiction Publié le jeudi 29 mai 2025 | Le Matin

Tweet

Le Directeur général des Transports, Mamadou Thierno Sow, était récemment en mission sur le terrain pour s’assurer du suivi de l'application de la mesure d'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit sur le réseau routier national.



L’application de cette interdiction est effective depuis le 1ᵉʳ avril 2025. Elle vise à protéger le patrimoine routier commun et s'applique aux véhicules maliens et étrangers dont le gabarit ne respecte pas le Code de la route, notamment le Décret N°2023-0509/PT-RM du 12 septembre 2023 fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules.





À noter que cette mesure est conforme au Règlement N°14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), du Ghana et de la Guinée. Sur le terrain, le Directeur général des transports a rencontré les acteurs impliqués dans l’application stricte de cette disposition, notamment la Direction régionale des transports, la Direction régionale de la douane, le Conseil malien des chargeurs…