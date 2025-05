Bureau du vérificateur général : En fin de mandat, Samba Alhamdou Baby remet son rapport bilan au président Assimi Goïta - abamako.com

Bureau du vérificateur général : En fin de mandat, Samba Alhamdou Baby remet son rapport bilan au président Assimi Goïta Publié le jeudi 29 mai 2025 | Le Matin

Bonne gouvernance : Remise du rapport annuel du Bureau du Vérificateur Général au Président de la Transition

Le président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, a accordé jeudi dernier (22 mai 2025) une audience à M. Samba Alhamdou Baby, Vérificateur général en fin de mandat.



À cette occasion, ce dernier lui a officiellement remis le rapport bilan 2018-2025. Un acte qui marque ainsi la fin de son mandat à la tête du Bureau du Vérificateur général (BVG).



«Nous avons sollicité et obtenu cette audience auprès du chef de l’État pour lui remettre le rapport bilan 2018-2025 qui couronne les activités du mandat qui m’a été confié. Ce geste s’inscrit dans la logique de la reddition de comptes et du respect des principes de bonne gouvernance», a précisé M. Samba Alhamdou Baby.



Au total, pendant son mandat (7 ans et non renouvelable), 232 missions de vérification et d’évaluation ont été conduites, dont 140 vérifications financières et de conformité, 29 vérifications de performance, 56 vérifications de suivi des recommandations et 7 évaluations du secteur public. Sur ces 232 missions, 183 ont été réalisées sous la Transition. Ce qui témoigne de l’impulsion donnée par les autorités actuelles en matière de bonne gouvernance. Le rapport fait aussi état de résultats concrets. Sur la base des vérifications financières et de conformité, 158 dossiers ont été dénoncés aux procureurs des pôles économiques et financiers de Kayes, Bamako, Mopti... Par ailleurs, 147 dossiers ont été transmis au président de la Section des comptes de la Cour suprême pour des faits susceptibles d’infractions à la législation budgétaire et financière.



En matière de redressement financier, près de 12 milliards de francs CFA ont été remboursés ou régularisés par les entités auditées, souvent avant même la fin des missions. À cela s’ajoutent environ 600 millions de FCFA recouvrés au niveau du pôle national économique et financier… À noter que, à l’issue d’un processus d’appel à candidatures, M. Abdoul Aziz Ag Aguissa (administrateur civil et membre du corps préfectoral), a été nommé nouveau Vérificateur général par décret présidentiel du vendredi 16 mai 2025.



Kader Toé