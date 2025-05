Coopération sous-régionale en matière de protection sociale : Le Mali en première ligne à l’atelier sous-régional sur les mutuelles sociales en santé à Abidjan - abamako.com

Coopération sous-régionale en matière de protection sociale : Le Mali en première ligne à l'atelier sous-régional sur les mutuelles sociales en santé à Abidjan
Publié le jeudi 29 mai 2025 | Le Wagadu

Le 20 mai 2025, à Abidjan, le ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a ouvert un atelier sous-régional sur le rôle des mutuelles sociales dans les systèmes de protection sociale en santé.



Organisé par l’UEMOA en partenariat avec le BIT, l’événement réunit les États membres de l’UEMOA et des partenaires techniques du 20 au 22 mai. Il vise à faire le point sur l’application du Règlement n°07/2009/CM/UEMOA sur la mutualité sociale et à renforcer les réformes sanitaires nationales.



Le Mali, représenté par la DNPES, la CANAM, l’AMAMUS et l’UTM, s’est distingué par sa participation active, témoignant de son engagement pour une couverture santé inclusive et résiliente. Cette présence s’inscrit dans sa stratégie de structuration des mutuelles communautaires et de mise en œuvre progressive de la couverture sanitaire universelle.



Cet atelier marque une étape clé vers un socle régional de protection sociale, avec une forte implication du Mali, moteur d’une dynamique de solidarité et d’inclusion au sein de l’UEMOA



SERCOM/CANAM