Contribution : Fonctionnaires au service du peuple : un appel au respect et à la responsabilité

Dans une société démocratique, la fonction publique est le pilier sur lequel repose le bon fonctionnement de l'État.



Les fonctionnaires, des ministres aux agents de terrain, sont les garants du service public et les serviteurs du peuple. Il est donc impératif de rappeler les principes fondamentaux qui doivent guider leur action quotidienne : le respect des usagers et la conscience de la responsabilité qui leur incombe.



Le premier devoir de tout fonctionnaire est de respecter les usagers. Chaque citoyen qui sollicite un service public est en droit d'être traité avec dignité, courtoisie et efficacité. Cela implique une écoute attentive, une réponse claire et rapide aux demandes, et une attitude empreinte de considération. Le fonctionnaire doit se rappeler qu'il est au service du public et que son rôle est de faciliter la vie des citoyens, et non de la compliquer.



La fonction publique est financée par l'argent des contribuables, y compris les plus modestes. Les salaires, les équipements, les infrastructures, tout est payé grâce aux impôts et aux taxes. Il est donc essentiel que les fonctionnaires aient conscience de cette responsabilité financière et qu'ils gèrent les ressources publiques avec rigueur et transparence. Chaque dépense doit être justifiée, chaque procédure doit être suivie avec diligence, et toute forme de gaspillage doit être proscrite.



De plus, il est impératif que tous les agents de la fonction publique, des ministres aux agents de terrain, prennent conscience de leur responsabilité collective dans le bon fonctionnement de l'État. Chacun, à son niveau, contribue à la qualité du service public. Un dysfonctionnement à un niveau peut avoir des conséquences néfastes sur l'ensemble du système. Il est donc essentiel de travailler en équipe, de se coordonner, de partager les informations et de s'entraider pour atteindre les objectifs fixés.



En conclusion, le respect des usagers, la conscience de la responsabilité financière et la prise de conscience de la responsabilité collective sont les piliers d'une fonction publique efficace et au service du peuple.



Les fonctionnaires doivent se rappeler qu'ils sont les garants du bien-être de la société et qu'ils doivent agir avec intégrité, dévouement et professionnalisme. C'est ainsi qu'ils gagneront la confiance des citoyens et qu'ils contribueront à bâtir un État juste, équitable et prospère.



KONATÉ ABDOUL KARIM