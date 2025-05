Daouda Berthé écroué pour abus de confiance portant sur 109 millions de FCFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Daouda Berthé écroué pour abus de confiance portant sur 109 millions de FCFA Publié le jeudi 29 mai 2025 | Le Wagadu

© aBamako.com par A S

Procès du journaliste Boukary Daou

Bamako, le 23 avril 2013 au tribunal de la commune VI de la cour d`appel de Bamako. Le journaliste Boukary Daou a connu le délibéré de son procès. Tweet

Pour avoir détourné le contenu de sept camions citernes de carburant, d’une valeur estimée à plus de 200 millions de FCFA, Daouda Berthé a été placé sous mandat de dépôt le 28 avril par le tribunal de grande instance de la Commune VI du district de Bamako.



L’affaire relève d’un abus de confiance. Se faisant appeler Daouda Cissé, Daouda Berthé entretenait des relations d’affaires avec un jeune opérateur économique malien qui lui livrait du carburant. Les deux hommes se sont connus, il y a moins d’une année.



Le jeune opérateur économique lui fournissait des camions citernes de carburant. Au début, Daouda était correct et exécutait correctement le marché, en remboursant intégralement l’argent du jeune opérateur économique. Stratagème : ce n’était qu’un moyen pour le sieur Berthé d’abuser de la confiance de son fournisseur.



En février, il commande sept camions remplis de carburant auprès du jeune opérateur économique, arguant qu’il va les envoyer à Ségou et Mopti. La valeur du contenu de ces camions est estimée à plus de 200 millions de FCFA. Une fois en possession du carburant, il disparait sans laisser de traces.



À l’expiration de l’échéance, le jeune opérateur économique tente de l’appeler. Le faussaire prétextait chaque fois un déplacement. Après de nombreuses tractations, il a accepté de payer 99 millions de FCFA sur les 208 millions dus.



Interrogé par Le Wagadu, Daouda Berthé reconnaît les faits tout en tentant de se justifier. « Ce n’est pas la première fois qu’on travaille ensemble », déclare-t-il. « Je n’ai pas détourné son argent. C’est quelqu’un à qui j’ai fait confiance qui m’a trahi. Si j’avais son argent, je paierais dès aujourd’hui », a-t-il ajouté.



Selon ses dires, il a été victime d’un abus de confiance de la part d’une tierce personne aujourd’hui introuvable et supposément en fuite hors du Mali. « Ce n’est pas vrai », assure une source proche du dossier. Selon laquelle, les camions citernes n'ont jamais quitté la ville de Bamako. « Il les as tous vendus ici », affirme-t-il tout en ajoutant qu’il a de l’argent. Daouda Berthé a néanmoins promis de rembourser intégralement l’argent du jeune opérateur économique.



Agacé, ce dernier a décidé de porter l’affaire devant la justice en saisissant le tribunal de grande instance de la Commune VI. Après deux jours de garde à vue à la police, Daouda Berthé a été conduit devant le tribunal, qui l’a condamné à deux ans de prison ferme.



Anne Marie Soumouthéra