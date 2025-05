Inde-Pakistan: une relation hostile - abamako.com

Inde-Pakistan: une relation hostile Publié le jeudi 29 mai 2025 | Le Wagadu

L’Inde et le Pakistan ont été impliqués dans quatre guerres majeures depuis leur indépendance de la Grande-Bretagne en août 1947.



Ils ont également été impliqués dans des dizaines d’escarmouches et de conflits de moindre intensité.





En 1947, deux États distincts furent créés, constituant le «divorce» le plus violent de l'histoire. L’Inde, où les hindous prédominent, et le Pakistan, où les musulmans prédominent. La coexistence des deux pays a été entachée par des violences de masse et des mouvements de population, causant des blessures irréparables et une profonde suspicion mutuelle.





La guerre indo-pakistanaise de 1947-1948, également connue sous le nom de première guerre du Cachemire, opposa l'Inde et le Pakistan au sujet de l'État princier du Jammu-et-Cachemire, une région stratégiquement importante de l'Himalaya occidental, au nord de l'Inde et du Pakistan. L'Inde occupait alors environ les deux tiers de la région et le Pakistan l'autre tiers.





Il convient également de noter que la Chine contrôle une partie du Cachemire, l'Aksai Chin à l'est, depuis les années 1960.



Le Cachemire couvre une superficie de 222.200 kilomètres carrés. Environ 4 millions de personnes vivent au Cachemire sous administration pakistanaise et 13 millions au Jammu-et-Cachemire sous administration indienne.





La population de la région est majoritairement musulmane. Le Pakistan contrôle les parties nord et ouest, à savoir l'Azad Cachemire, le Gilgit et le Baltistan, tandis que l'Inde contrôle les parties sud et sud-est, dont la vallée du Cachemire et sa plus grande ville, Srinagar, ainsi que le Jammu et le Ladakh.



Le Cachemire revêt non seulement une importance stratégique, mais aussi une profonde valeur symbolique pour l'Inde et le Pakistan, que les deux pays revendiquent dans leur intégralité.



Le Pakistan souligne que la majorité de la population du Cachemire est musulmane et le considère donc comme une extension naturelle de lui-même, tandis que l'Inde met en avant son caractère multiconfessionnel et le considère donc comme partie intégrante de celui-ci.





Le Cachemire est également devenu un élément essentiel du récit national des deux pays, rendant tout retrait politiquement difficile. L'expression «Cachemire occupé par l'Inde» domine le discours médiatique pakistanais, tandis que les manuels scolaires pakistanais présentent l'Inde sous un jour négatif.



Parallèlement, la région est riche en ressources hydriques, vitales pour l'agriculture du nord de l'Inde et du Pakistan. Les plus grands fleuves de la région, entre autres, prennent leur source ou traversent le Cachemire. En particulier, le fleuve Indus prend sa source au Tibet, traverse l'Inde depuis le Cachemire indien et se jette au Pakistan, constituant ainsi l'artère principale du système hydrologique pakistanais. Plus de 90% de l'agriculture pakistanaise dépend directement ou indirectement de ses eaux. Les eaux de l'Indus ne sont pas seulement une ressource naturelle, mais aussi un enjeu géopolitique.





En 1965, la guerre éclata à nouveau entre l'Inde et le Pakistan, connue sous le nom de deuxième guerre du Cachemire, et fut une série d'escarmouches entre les forces militaires des deux pays, d'août 1965 à septembre de la même année. Les combats ont eu lieu dans cette zone territoriale, revendiquée par les deux pays, et s'inscrivaient dans la continuité des batailles qui y avaient eu lieu en 1947. Bien que la guerre n'ait duré que trois semaines, elle a été particulièrement sanglante.





La guerre indo-pakistanaise de 1971 débuta avec la guerre d'indépendance du Bangladesh, alors connu sous le nom de Pakistan oriental. Le soutien indien au mouvement d'indépendance du Bangladesh fut à l'origine de ce conflit, qui s'inscrivait dans la continuité de la guerre précédente de 1965 entre l'Inde et le Pakistan.





Le 3 décembre 1971, l'armée de l'air pakistanaise lança une frappe préventive spectaculaire contre des bases aériennes du nord de l'Inde, dans le but de détruire l'armée de l'air indienne au sol. Cette frappe entraîna l'Inde dans la guerre entre le Pakistan et le Bangladesh, qui avait déjà éclaté le 26 mars 1971 et se termina par la défaite de l'armée pakistanaise le 16 décembre de la même année et l'indépendance du Bangladesh.





La guerre de Kargil a opposé le Pakistan et l'Inde dans la région de Kargil entre mai et juillet 1999. Ce conflit d'une ampleur considérable et meurtrier s'est déroulé à une altitude d'environ 5.000 mètres et dans des conditions extrêmes. Il a fait d'importantes victimes des deux côtés: on estime à environ 527 le nombre de morts parmi les soldats indiens et entre 400 et 4. 000 les pertes pakistanaises.



L'Inde et le Pakistan, qui sont estimés posséder un nombre égal d'ogives nucléaires - l'Inde possède 172 ogives nucléaires et le Pakistan 170 - ont récemment été impliqués dans un nouveau conflit militaire, le conflit le plus grave entre les deux puissances nucléaires depuis deux décennies.





Le nouveau «chapitre» de tension s'est ouvert aux premières heures du mercredi 7 mai 2025, lorsque l'Inde a bombardé neuf cibles à l'intérieur du Pakistan et du Cachemire pakistanais, en représailles au massacre du 22 avril 2025, lorsque 25 touristes indiens et un ressortissant népalais ont été assassinés par des hommes armés dans la station touristique de Pahalgam dans la vallée de Baisaram, provoquant une colère généralisée en Inde.



Dès les premières heures suivant le massacre, New Delhi a accusé Islamabad de soutenir le groupe extrémiste responsable de cette attaque meurtrière, ce que le gouvernement pakistanais a catégoriquement nié.



Après quatre jours d'affrontements acharnés à la frontière entre les deux puissances nucléaires, un accord de cessez-le-feu a été conclu le 10 mai 2025, suite à une intense pression diplomatique américaine. Ce qui sera gratifiant s'il est consolidé et ne se révèle pas fragile.





L'Inde est cependant plus importante que le Pakistan en termes de population, de puissance économique et de puissance militaire. Sa population s'élève à 1,438 milliard d'habitants, contre 247,5 millions pour le Pakistan. Elle est également classée quatrième puissance militaire mondiale, tandis que le Pakistan est douzième. L'Inde se classe également cinquième parmi les économies les plus puissantes du monde.





Suite au tragique incident de Pahalgam, l'Inde a suspendu le traité de 1960 sur les eaux de l'Indus, qui divisait les six fleuves du bassin de l'Indus entre les deux pays. La suspension du traité par l'Inde, en guise de représailles après la violente attaque, n'est pas seulement symbolique, elle a également des conséquences matérielles.





En conclusion, je voudrais souligner avec insistance que les deux pays devraient enfin trouver une solution à leurs différends - ce qui n'est certainement pas facile - et s'engager sur la voie d'une paix durable, étant donné qu'ils sont des puissances nucléaires, et qu'une confrontation nucléaire entre eux, qui pourrait résulter d'une erreur fatale, serait absolument dévastatrice.



Isidoros Karderinis est journaliste, correspondant de presse étrangère accrédité auprès du ministère grec des Affaires étrangères. Ses articles et reportages ont été publiés dans des journaux, des magazines et des sites web de 130 pays.