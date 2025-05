Football : le Stade malien de Bamako sacré champion du Mali - abamako.com

Le Stade malien de Bamako est sacré champion du Mali de football pour la 21e fois de son histoire en battant l’AS Bakaridjan de Baraouéli (1 but à 0), à l’issue de la 24e journée du championnat national de football.



Avec 56 points et à deux journées de la fin du championnat, les Blancs de Bamako ne peuvent plus être rejoints par leurs poursuivants immédiats, le Djoliba AC avec 48 points. Les pensionnaires de Sotuba peuvent sereinement préparer la finale de la coupe du Mali prévue ce 31 mai contre les Rouges de Bamako, leurs éternels rivaux.



