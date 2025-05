Libye : 134 migrants maliens expulsés vers leur pays d’origine (OIM) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Libye : 134 migrants maliens expulsés vers leur pays d’origine (OIM) Publié le jeudi 29 mai 2025 | Xinhua

© aBamako.com par A S

Arrivée de 150 Maliens de Libye

Bamako, le 30 décembre 2016 150 Maliens rapatriés de libye sont arrivés à l’école de Sogoniko Tweet

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré jeudi que 134 migrants maliens avaient été expulsés du sud de la Libye vers leur pays d'origine.



"L'OIM a facilité le retour humanitaire volontaire de 134 migrants de Sebha en Libye à Bamako au Mali le 26 mai", a-t-elle indiqué dans un communiqué.



En raison de l'insécurité et du chaos qui ont émergé à la suite du renversement du régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plateforme pour les migrants cherchant à traverser la Méditerranée en direction des côtes européennes.



Cette année, 9.285 migrants ont été interceptés à ce jour et ramenés en Libye, tandis que 160 migrants sont décédés et 234 ont été portés disparus sur la route migratoire de la Méditerranée centrale, selon les données de l'OIM.



Le programme de retour humanitaire volontaire dirigé par l'OIM organise le retour des migrants clandestins bloqués en Libye dans leur pays d'origine. D'après l'OIM, plus de 98.000 migrants sont rentrés chez eux en toute sécurité grâce à ce programme depuis 2015.



La Libye a exhorté l'Union européenne et les pays touchés par les flux migratoires en provenance de Libye à fournir davantage de soutien en vue de freiner la migration clandestine.