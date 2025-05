La fête de l’Aïd El Kebir finalement fixée au vendredi 06, juin 2025 - abamako.com

La fête de l'Aïd El Kebir finalement fixée au vendredi 06, juin 2025 Publié le jeudi 29 mai 2025

© aBamako.com par DR

Tabaski: Le président Assimi GOÏTA, accomplit la prière de l`Aïd El Adha à Koulouba

COMMUNIQUE N°2025-006/MARCC-SG



A l'issue de sa délibération en date du 27 mai 2025, la Commission nationale d'Observation de la Lune a conclu que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du pays.



Toutefois, il ressort des témoignages de certains fidèles musulmans du Cercle de Koro, Région de Bandiagara, que le croissant lunaire a été apérçu dans ladite localité.



Au regard de la convergence desdits témoignages, le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, après avis favorable de la Commission nationale d'Observation de la Lune, porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali que conformément à la Charia islamique, le mois lunaire ZOUL HIDJA ou SELIBA KALO a débuté au Mali, le mercredi 28 mai 2025.



Par conséquent, la célébration de la fête de l'Aïd El Kebir ou « SELIBA >>> est fixée au vendredi 06, juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national, au lieu du samedi Nun 2025 comme précédemment annoncé.





Bamako, le 29 MAY 2025



Religieuses, du C Ministère des Affaires



Pour le ministre et par Ordre. Le Secrétaire général,



des Cout GENERAL



A diffuser largement en français of dans les langues nationales, dans les journaux, télé et radio.



Famakan dit Sékou DIONSAN Chevalier de l'Ordre national