Kayes : La justice met la main sur 25 membres du QNET pour tentative d’escroquerie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Kayes : La justice met la main sur 25 membres du QNET pour tentative d’escroquerie Publié le vendredi 30 mai 2025 | L’Essor

© Autre presse par DR

police malienne

Tweet





À Kayes, la justice vient de franchiser un pas de plus dans la lutte contre la délinquance, en mettant sous mandat de dépôt 25 membres du QNET pour tentative d'escroquerie le 26 mai 2025.



Le pot au rose a été découvert lorsqu'un membre de ce réseau a invité une femme de Bamako de se rendre à Kayes en lui faisant des promesses. Lorsque la Bamakoise s'est rendue dans la cité des Rails ce week-end, elle a été accueillie, à sa grande surprise, par un autre élément de QNET. Ce dernier lui a fait savoir qu'il était venu à sa rencontre sur ordre de la personne qui avait eu des entretiens téléphoniques avec elle avant son voyage.





Sentant un coup dans l'air, la dame s'est rendue compte de la présence d'une de ses connaissances dans la ville de Kayes. Par intuition, elle a téléphoné à cette personnalité qui lui a clairement affirmé qu'elle était dans le piège des escrocs. C'est ainsi que la justice a été saisie de l'affaire.



La présence de cette organisation, qui a des ramifications à l'étranger, est vivement décriée par les populations de la cité des Rails.





Dans leur lutte de dénicher les membres du QNET afin de les bouter hors de la cité, celles-ci rencontrant des obstacles des responsables du dit mouvement, bénéficiaient du soutien de certains barrons. « QNET a été institutionnalisé pour arnaquer les gens, dont des étrangers (Burkinabés, Nigérians, Togolais, Ivoiriens…) qui rêvent d'un lendemain meilleur. Ses membres font croire aux gens qu'ils peuvent les aider à obtenir de l'emploi dans des société minières de Sadiola ou de Kéniéba ou les envoyer en Europe », explique Mahamane Maïga, procureur au Tribunal de grande instance de Kayes.



Le système du QNET consiste, selon lui, à envoyer d'autres personnes à la rencontre de leurs clients pour leur expliquer qu'elles doivent d'abord suivre une formation dans la ville, avant de commencer le travail. Quand on fait des promesses d'emploi, de formation ou de voyage à un individu qui vit dans une situation précaire ou qui aspire à une nouvelle aventure, celui-ci ne peut que sauter sur l'occasion. Les personnes les plus avisées comprendront facilement que c'est un leurre. De ce fait, elles ne tarderont pas à se chercher.



Par contre, ceux qui ont la compréhension difficile s'embobinent, en suivant les membres de ce réseau, qui, après un lavage de cerveau demandent à leurs victimes de faire venir d'autres afin de gagner beaucoup d'argent. Lorsque ces proies découvrent la triste réalité et qu'elles tentent de s'échapper, on leur fait miroiter que « le meilleur est à venir » !



Ce qui est écoeurant, c'est le fait que ces malfrats servent d'intermédiaire entre ces victimes et leurs proches. Ils prennent le soin de téléphoner aux parents ou tuteurs de leurs victimes afin de leur soutenir de l'argent. Ils font comprendre à leurs interlocuteurs que leurs proches ont urgemment besoin d'argent et leur communiquént des numéros de téléphone pour des transferts d'argent. Car, ces arnaqueurs savent que ces gens ne vont jamais laisser leurs proches dans la détresse.



Le Tribunal de grande instance de Kayes qui a traité avec promptitude l'affaire, mène un combat de longue haleine. Il a l'habitude d'envoyer en prison plusieurs membres du QNET et certains de leurs complices, dont des barrons. Cependant, le réseau demeure et continue de faire des victimes, en dépit des efforts que déploient la Police et d'autres services de sécurité pour mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs.



Bandé Moussa SISSOKO / AMAP - Kayes