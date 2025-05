Reggae : Revoilà Aziz Wonder - abamako.com

L’artiste reggae-man malien, Aziz Wonder, de son vrai Tiékoura Koné, est de retour sur scène après un long passage à vide. Il signale son Come-Back par un nouvel Album intitulé ‘’Mali-koura’’. Le lancement officiel de ce nouvel album a eu lieu, le 25 mai 2025 au Palais de la Culture.





Symbole d’un Mali résilient, Aziz Wonder gagne le combat contre les épreuves de la vie et se relance dans sa carrière musicale. Malgré les vides traversés, Aziz n’a jamais réellement abandonné. Il a continué à écrire et à travailler sur son album qui est désormais une réalité.



Son album intitulé ‘’Mali-koura’’ parle des aspirations du peuple malien à travers ce concept créé par les nouvelles autorités. Aziz Wonder s’invite ainsi dans le combat d’un Mali nouveau, qui a rompu avec toutes les mauvaises pratiques d’antan et tourné vers une indépendance réelle et une souveraineté à confirmer.



Qui est Aziz Wonder ?



Aziz Wonder reggaeman malien, est un rasta d’origine sénoufo. De son vrai nom Tiékoura Koné, il est né le 19 mars 1960 à Sikasso, précisément à Fourou, un village frontalier de la Côte d’Ivoire. Dès le jeune âge, il est passionné pour la musique reggae et s’est inspiré des riches expériences de Bob Marley, d’U Roy, de Péter Tosh et de Burning Spear.



Aujourd’hui, il a créé un style de reggae propre à lui : Le reggae Bo-Di-So-Da. Le sens est tout de même simple dira-t-il : ‘’Bo tiré du Bolon de la région de Sikasso, le Di du Didadi et le So du Sokonikoun du Wassoulou, puis le Da qui est tiré du Dassa de la région de Kayes au Mali’’. C’est donc un assemblage exceptionnel, un style unique du reggae au Mali. Avec ce genre musical, Aziz a su conquérir rapidement les cœurs des Maliens et des Maliennes dès son retour au bercail. Il prône la paix, la justice, l’amour et le respect envers son prochain.





Un parcours particulier !



Enfant, comme dans la plupart des familles africaines, Aziz Wonder sera privé des bancs de l’école faute de moyens. Ce qui va l’amener à se tourner vers de nouveaux projets dans les années 70. C’est d’abord dans la mécanique qu’il va se lancer avec son oncle en Côte d’Ivoire. Il connaîtra une condition de vie difficile avec son oncle et finira donc par se mettre à son propre compte 1970. Finalement, Aziz Wonder va se frayer un chemin dans la musique en 1982 où il connaîtra la grande aventure à la découverte des racines du rythme reggae en Jamaïque.



Le voyage sera très long et difficile (Sénégal Gambie Mauritanie-Las Palmas, Barcelone, Bahamas-Jamaïque). Il signe son premier contrat en 1983, en qualité de Docker à Las Palmas, d’où la connaissance de Joseph Hile à Bahamas, membre du groupe ‘’Culture’’ et de quelques membres des groupes ‘’Rythm Makers et Donkey-Donkey Dance’’.



Dans le métier de Docker où il fait preuve de dynamisme, il sera surnommé par son chef, Aziz Wonder. En 1987 se sera le départ du jeune Koné pour Spanish Town, une ville jamaïcaine, pour se plonger dans les vraies réalités du reggae. Il intègre une communauté rastafarienne Douze Tribus d’Israël ; 1987 à 1993. « Ce sera la folie de la recherche du Reggae », témoigne-t-il.





Tiékoura Koné dit Aziz Wonder fera finalement son retour au pays après dix ans d’exil avec son premier Album, ‘’Jah is my guide’’. Ensuite, le titre ‘’Tehama Tchama’’ connaît un grand succès, le refrain est chanté par tous au Mali, des enfants aux personnes âgées.



En 1996, sortie du 2ème Album (Guèleya) ou encore ‘’Fèn t’i bolo môgô ti la’’ ; Aziz lance son 3e album en 1997, intitulé ‘’Trouble Man’’. En 2000, parallèlement à la sortie de son 4e Album ‘’Best of’’, Aziz effectue une tournée avec le soutien du Centre Culturel Français de Bamako. Ensuite, il lancera deux autres albums dont TIEBA et BAMBEBA, et YEO YIRI AFRICA pour marquer son 5e et 6e album.



Aujourd’hui, Aziz Wonder complète sa légendaire carrière avec ‘’Mali-Koura’’ qui marque la renaissance d’un homme éprouvé, sur le plan physique, économique et social.



Mais Aziz ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « J’ai d’autres albums à préparation et avec l’accompagnement des bonnes volontés comme ce fut le cas aujourd’hui, nous allons pouvoir lancer ces albums très bientôt. Cela reste un défi », a-t-il rassuré.



Amadou Kodio