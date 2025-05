Au Mali, la justice rejette des recours contre la dissolution des partis politiques - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Au Mali, la justice rejette des recours contre la dissolution des partis politiques Publié le vendredi 30 mai 2025 | AFP

© aBamako.com par MS

Partis politiques

Tweet

La justice malienne a rejeté les recours des partis politiques contre leur dissolution par la junte au pouvoir, selon le collectif de ces formations. Les mandataires ont décidé de faire appel de cette décision.





Le 13 mai, la junte dirigée par le général Assimi Goïta a annoncé la dissolution des formations politiques et des organisations à caractère politique au Mali. Leurs membres ont été également interdits de réunion par les militaires.



Des recours ont été déposés, une dizaine de jours après, au niveau de trois juridictions civiles de Bamako. Ils visent à contester la légalité du décret présidentiel actant cette dissolution mais aussi ses conséquences qui constituent, selon les partis, une atteinte grave à la liberté d’association, de réunion et au droit de participer à la vie publique.



Ces tribunaux « ont rendu des ordonnances de rejet des recours introduits par plusieurs citoyens maliens », affirme un communiqué daté de jeudi. Le texte est signé par un des requérants, l’avocat Mountaga Tall, responsable du Congrès d’initiative démocratique (Cnid), un des partis dissous.



« La bataille se poursuivra »

En raison de l’impossibilité légale des partis dissous à agir, des citoyens ont saisi la justice à leur place. « Malgré ces rejets de première instance, les requérants poursuivront leur combat en interjetant appel devant la cour d’appel de Bamako ». Ils ont « déjà saisi » la Cour suprême et « la bataille se poursuivra au Mali comme à l’international », affirme le communiqué.



La dissolution des partis fait suite à l’organisation par ces derniers d’une manifestation ayant réuni plusieurs centaines de personnes le 3 mai à Bamako pour dénoncer cette éventualité. La junte a justifié cette décision par une nécessité de rationaliser les partis dans le pays où environ 300 formations politiques ont été recensées à ce jour. Cette décision est la dernière d’une série de restrictions aux libertés prises par les militaires pour consolider leur régime.



Fin avril, une concertation nationale organisée par la junte avait préconisé la dissolution des partis et le durcissement des conditions pour en créer. Elle avait également proposé la proclamation sans élection cette année du général Assimi Goïta comme président pour un mandat de cinq ans renouvelable, alors que les militaires ont manqué en mars 2024 à leur engagement de céder la place à des civils élus.



(Avec AFP)