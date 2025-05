Attaques terroristes à Sirakorola : les FAMa repoussent une double offensive et lancent des opérations de ratissage - abamako.com

Attaques terroristes à Sirakorola : les FAMa repoussent une double offensive et lancent des opérations de ratissage
Publié le vendredi 30 mai 2025

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont annoncé ce matin avoir repoussé avec succès une double attaque terroriste contre les postes de sécurité de Tanabougou et Sirakorola, dans la région de Koulikoro. L’assaut, survenu aux alentours de 5h30, a été suivi d’une riposte offensive et de vastes opérations de ratissage dans toute la zone.







L'Etat-Major Général des Armées informe l'opinion que la zone de SIRAKOROLA, région de KOULIKORO est sous haute surveillance.



Les unités FAMa sont en opérations de ratissages dans la zone suite à la double attaque repoussée des postes de sécurité de TANABOUGOU et de SIRAKOROLA, ce matin 30 mai 2025 aux environs de 05h30.



L'identification des corps abandonnés de nombreux terroristes et leurs logistiques est en cours. Une reconnaissance offensive a permis de neutraliser plusieurs terroristes au Nord-Est de MOURDIAH et récupérer de la logistique. L'Etat-Major Général des Armées félicite les unités engagées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

L'Etat-Major Général des Armées félicite les unités engagées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'Etat-Major Général des Armées rassure que la recherche et la destruction des terroristes continuent.



