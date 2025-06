Moez Ben Hassine représentant-Pays Fmi-Mali : Protéger les dépenses de développement - abamako.com

Moez Ben Hassine représentant-Pays Fmi-Mali : Protéger les dépenses de développement Publié le samedi 31 mai 2025 | Mali Tribune

Le représentant résident pays du FMI au Mali a salué le président de l’Ucas-Uuba, Dr. Yvonnick Dakoury Zoni pour l’opportunité d’échanges entre lui et les étudiants qu’il lui a offerts. Il s’est ensuite prononcé sur les relations entre le Mali et le FMI.



« J'aimerais d'abord préciser qu’ici au Mali, on essaie de conseiller les autorités sur la stabilité macroéconomique. Récemment le Mali a bénéficié d'un montant de 129 millions de dollars pour faire face à l'impact des inondations. En plus, on est arrivé, en accord avec les autorités, à mettre en place un programme de référence sur 11 mois.





L'objectif du programme, c'est de maintenir la stabilité macroéconomique sans nuire à la croissance économique du pays. Deuxième objectif, c'est d'améliorer la gouvernance et la gestion des finances publiques et le troisième, c'est de protéger les plus vulnérables et renforcer les dépenses sociales.



Au cœur du travail du FMI, il s’agit de protéger les dépenses sociales et des dépenses de développement pour aider l'économie malienne à augmenter son potentiel de croissance, réduire la pauvreté et les inégales.





On a proposé beaucoup de réformes dans beaucoup de domaines. Dans le domaine fiscal, c’est comment renforcer les ressources de l'État et aider l'Etat à augmenter ses ressources. Sur la question de l’assiette fiscale, notre conseil, ce n'est pas d'augmenter le taux de fiscalité mais d’améliorer l’efficacité des dépenses en utilisant mieux les ressources de l’Etat.



Ensuite, comment mieux investir le minimum d'argent qu'on a pour avoir le plus d'impact et aussi protéger les plus vénérables. Dans le programme, on essaie de protéger les dépenses de développement. Tout ce qui est dépense d'éducation, dépenses de santé. C’est ce qui aura un impact positif sur le social et sur les jeunes ».



K. C.