Aujourd'hui, la gouvernance française est devenue tendanciellement islamophobe, complaisante, et raciste à l'égard de la Communauté musulmane de France. C'est avec surprise, indignation et affliction que nous avions appris la publication récente d'un Rapport d'enquête mettant en cause deux partenaires et soutien de taille du Mali comme sponsor du terrorisme en France: le Royaume d'Arabie saoudite et le Qatar.

Selon ce document, le Royaume d'Arabie saoudite et le Qatar sont les parrains des infrastructures et groupes islamiques de tendance "Frères musulmans" en France. Un rapport biaisé, car ne mettant en cause que les groupes, les infrastructures et les institutions islamiques en France. Et pourtant ces deux pays investissent beaucoup dans d'autres domaines dont le sport français. Et curieusement, cette macabre révélation fut dirigée contre deux pays l'Arabie saoudite et le Qatar où la France leur doit tout : tant sur le plan du financement des grands projets et clients potentiels de leurs industries aéronautiques (Airbus, avions de chasse) et de défense (équipements militaires), mais aussi sportives pour ne citer que ceux-ci.

En toile de fond dans ce document, ces deux pays : l'Arabie saoudite et le Qatar sont directement impliqués dans le financement du terrorisme en France, notamment à travers le financement dans les domaines caritatif, culturel, éducatif, financier, professionnel ou encore jeunesse.



Telle une traînée de poudre, la nouvelle dudit Rapport d'enquête sur le parrainage du terrorisme à travers le financement des projets de soutien de l'Islam et de la Communauté musulmane de France par ces deux pays a fait le choux gras de certains medias et embrasé les réseaux sociaux.

Ce rapport d'enquête des services de renseignement français, alertant sur l'entrisme et les réseaux d'influence terroristes dans l'Hexagone, a mis en lumière l'étendue des réseaux associatifs, culturels et éducatifs, ainsi que des financements étrangers saoudiens et qataris derrière. Selon cette enquête, 139 lieux de culte, affiliés aux Musulmans de France considérés comme groupe terroriste, identifiés comme l'une des principales émanations de la mouvance islamique affilié aux frères musulmans. À cela s'ajoutent 68 lieux jugés "proches", répartis dans 55 départements, soit 10% de ceux qui ont été ouverts entre 2010 et 2020. Ces mosquées rassemblent chaque vendredi environ 91.000 fidèles.

En plus, le rapport recense également en rapport avec les frères musulmans : 280 associations actives dans les domaines caritatif, culturel, éducatif, financier, professionnel ou encore jeunesse.

C'est vraisemblablement une intox, à défaut d'un ballon d'essai pour sonder la perception de l'opinion française sur une éventuelle déstabilisation par le Royaume d'Arabie saoudite et le Qatar à travers leurs financements des structures et infrastructures islamiques en France.

En effet, c'est une obligation de défendre son frère musulman, de faire taire celui qui le critique en diffamation et de désapprouver cette action blâmable. D'après un hadith du prophète (PSL) : "celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah éloignera le feu de son visage le jour de la résurrection". Ce hadith évoque le mérite de celui qui défend l'honneur de son frère musulman lorsqu'une personne médit de lui dans une assemblée.

Des financements étrangers : Le Qatar et l'Arabie saoudite

Dans ce rapport biaisé, deux pays sont pointés du doigt comme des pestiférés à cause du financement des mouvements terroristes : l'Arabie saoudite et le Qatar.

Les enquêteurs dudit rapport ont évoqué des financements en provenance du Qatar, notamment pour des projets localisés à Strasbourg, Lille, Villeneuve-d'Ascq, Marseille ou encore Saint-Denis.

Que l'Arabie saoudite aurait également contribué à des financements, notamment à Mulhouse, ou à l'Institut européen des sciences humaines, spécialisé dans l'enseignement de l'arabe et du Coran.

Des témoignages ont évoqué que 21 établissements scolaires seraient liés à la mouvance des Frères musulmans, accueillant plus de 4.200 élèves, et dans ce lot le lycée Averroès à Lille, présenté comme l'établissement phare de l'enseignement musulman en France.

Si financer les structures éducatives, scolaires, est assimilé au financement du terrorisme, et le financement des infrastructures et équipes sportives comme par exemple le football ? Le Football est l'un des domaines les plus emblématiques du financement qatari en France. C'est sous l'impulsion du Qatar que le PSG a connu une visibilité internationale. Le Qatar est propriétaire de PSG Foot à coup de milliards d'Euros. A cela s'ajoute PSG Foot féminin, PSG Handball, PSG Judo, etc. le Qatar est aussi sponsor du Prix de l'Arc de Triomphe de course hippique. Selon Media Bild, les additions des transferts réalisés par le PSG depuis son rachat en 2011 s'élèvent à 1, 39 milliard d'euro. Personne n'ose assimiler ces financements de soutien au terrorisme, parce qu'ils ne sentent pas l'Islam.

Nous sommes aujourd'hui en droit de se demander au nom de quelle logique ou de quel impératif d'urgence s'imposait un tel rapport biaisé, calomnieux et islamophobe? A cet effet, si l'objet dudit document est un chantage, les auteurs sont passés à côté. Car pour faire du chantage ; il faut les moyens. Ces moyens sont : la pertinence de la révélation, la véracité des faits, et les témoignages non orientés. Aucun de ces éléments ne se trouve dans ce rapport islamophobe et raciste. Alors quel est son but ? Une cabale contre les financements saoudiens et qataris à la Communauté musulmane de France ?

D'après le Prophète Mohammed (PSL) "La Communauté musulmane ressemble à un corps humain. Quand une partie souffre d'une douleur, c'est tout le reste du corps qui en ressent ses effets". Il dira à cet effet que : "le musulman est le frère du musulman. Il n'y a point de musulman qui ne secoure un autre dans une circonstance où l'on porte atteinte à son honneur et à sa dignité, que Dieu ne soutienne lorsqu'il désire lui-même être défendu". Une telle attaque directe et frontale contre ces deux pays ; soutiens incontournable de l'Islam dans le monde est une attaque contre l'ensemble de la Communauté musulmane. Cette calembredaine n'est pas seulement délirante, elle est aussi abjecte. Cette intox, une de plus, ira en rejoindre tant d'autres au musée de la bêtise et de la désinformation.

Les motivations derrière une telle présumée enquête peuvent être multiples : volonté de semer le trouble au sein de l'opinion française et européenne, une manipulation politiques, ou simple quête de visibilité de la part de ces agitateurs. C'est pourquoi nous saluons la stratégie de silence sans doute volontaire de la part des autorités de ces deux pays musulmans, visant à ne pas accorder trop d'importance à une intox jugée grotesque est à saluer. "Ce n'est pas à toute oreille percée que l'on met des anneaux d'or", d'après cet adage malien. Cette mise au point vise à contrer une vague d'intoxication numérique qui s'est répandu à grande vitesse, visant le Royaume d'Arabie saoudite et le Qatar comme parrain du terrorisme, semant confusion et inquiétude au sein de l'opinion musulmane.

Mohamed KIMBIRI

Président du Collectif des Associations Musulmanes du Mali

Source : Aujourd'hui-Mali