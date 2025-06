Région de Douentza : Les zones de Boulkessi et Mondoro sous haute surveillance après une attaque terroriste - abamako.com

Région de Douentza : Les zones de Boulkessi et Mondoro sous haute surveillance après une attaque terroriste Publié le dimanche 1 juin 2025 | L'Essor

Les zones de Boulkessi et Mondoro, dans la Région de Douentza sont sous haute surveillance après une attaque terroriste, a annoncé ce dimanche 1er juin la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa).



La source sécuritaire indique que les unités des Forces armées maliennes (FAMa) sont en «opérations de ratissages dans ces zones suite à une attaque du poste de Boulkessi le 1er juin 2025 aux environs de 05h30».



Elle signale également que des patrouilles aériennes sont en cours ayant permis de «neutraliser des colonnes de véhicules et de motos».



L’état-major général des Armées souligne que les évaluations sont en cours et l’évolution de la situation est suivie de près.

Souleymane SIDIBE