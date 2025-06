Terrorisme / Le général Tiani révèle : « Iyad Ag Ghaly, c’est la France » - abamako.com

Terrorisme / Le général Tiani révèle : « Iyad Ag Ghaly, c'est la France »
Publié le dimanche 1 juin 2025 | aBamako.com

Le premier sommet des Chefs d`Etat de l`Alliance des Etats du Sahel (AES) s`est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence de S.E. le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

Dans une déclaration télévisée sur la télévision nigérienne, le président de Niger, le Gal Abdrahmane Tiani, a accuse la France et les États-Unis de soutenir des groupes armés terroristes (JNIM) et l'EIGS) opérant au Sahel



Au cours de cet entretien retransmis à la télévision nationale, le président Tiani a désigné Iyad Ag Ghaly, chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) comme le chargé de propagation islamique.



« Iyad Ag Ghaly, c’est la France », a-t-il déclaré sans ambages, évoquant une implication directe de l’ancien colonisateur dans les violences qui ensanglantent le Mali, le Burkina Faso et le Niger.



Dans le même esprit, le Gal Tiani a aussi accusé les États-Unis de soutenir l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), un groupe rival du JNIM mais tout aussi actif dans la région.



Il a rappelé qu’au cours du mois sacré du Ramadan, plus de 40 fidèles musulmans ont été exécutés, massacrés lors d’attaques perpétrées par des groupes qu’il qualifie de « manipulés par la cupidité et l’ignorance ».

« Ces groupes tuent des musulmans tous les jours. », a-t-il martelé.





