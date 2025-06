Attaques terroristes contre l’emprise de Boulkessi : l’État-Major Général des Armées donne de nouvelles précisions - abamako.com

Attaques terroristes contre l'emprise de Boulkessi : l'État-Major Général des Armées donne de nouvelles précisions Publié le lundi 2 juin 2025

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou







Conformément au FLASH INFO de ce matin faisant état de l'attaque de l'emprise de BOULKESSI de ce dimanche 1er juin 2025, région de DOUENTZA, l'État-Major Général des Armées informe l'opinion que les FAMa ont vigoureusement réagi à cette attaque avant de se replier. Beaucoup d'hommes se sont battus, certains jusqu'à leurs derniers souffles, pour défendre la Nation malienne contre l'obscurantisme et la barbarie humaine.



Des opérations menées ont permis de détruire plusieurs terroristes regroupés dans des lieux de replis. Les opérations de ratissage continuent toujours.



L'État-Major Général des Armées salue la bravoure des unités engagées. Il en appelle au sens du patriotisme et demande aux Maliens de rester unis dans la cohésion et la prière, comme un seul homme, pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et défendre notre souveraineté qui nous est si chère.



Nous y reviendrons avec plus d'informations.