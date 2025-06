AMS-UNEEM: le bureau en fin de mandat - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société AMS-UNEEM: le bureau en fin de mandat Publié le lundi 2 juin 2025 | L’Inter de Bamako

Tweet

Le bureau dirigé par El hadj Seydou Patrice Pakoné Dembélé a été mis en place en novembre 2020 pour un mandat de trois (03) ans.L’Amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali (AMS- UNEEM) a vu le jour après la chute du général Moussa Traoré en mars 1991. Son combat vise à réhabiliter les militants de l’UNEEM, créée en 1976. Les plus charismatiques des secrétaires généraux furent Boniface Diarra et Abdoul Karim Camara dit Cabral.Vivement un nouveau bureau !