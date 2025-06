Le Général Sadio Camara à Kidal : Toutes les équivoques levées - abamako.com

Le Général Sadio Camara à Kidal : Toutes les équivoques levées Publié le lundi 2 juin 2025 | L'aube

© aBamako.com par FS

L'importante visite à Kidal de l'inflexible Général de Corps d'Armée, Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le vendredi 23 mai 2025, a secoué l'actualité malienne et marque un tournant majeur.



Ce déplacement symbolique intervient 18 mois après la reprise stratégique de la ville par les Forces Armées Maliennes (FAMa), incarnant la "reconquête territoriale, la réconciliation nationale et la reconstruction" prônées par les autorités de la transition.







Par cette visite à Kidal, 18 mois après la reprise de la ville par les FAMa, Sadio Camara prouve que Kidal n’est plus une citadelle imprenable depuis le 14 novembre 2023, a fortiori une forteresse interdite. Au cours de son séjour, le ministre de la Défense s'est prêté aux questions de nos collègues journalistes présents.







Le Général Sadio Camara a ainsi levé toutes les équivoques en faisant trêve de préjugés anciens, de prénotions ancrées combattues. De sa belle coutume martiale, il a brisé le silence de manière retentissante, en brûlant en direct de vieux tabous et perçant le secret de l'or jaune qui entourait Kidal. Sa présence sur un sol autrefois considéré comme une citadelle imprenable, no man's land ou zone interdite, est un message clair envoyé aux contempteurs des FAMa. Le Mali ne compte nullement abdiquer de sa souveraineté sur Kidal. Le Général Camara a rappelé que Kidal est pleinement sous le contrôle de l'État malien et «Kidal est et restera malienne».





Ce n'est donc pas qu'une simple opération de communication que le ministre a livrée, mais une «démonstration de force et de souveraineté», symbolisant le renouveau malien et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. En se recueillant sur les tombes des militaires, administrateurs et civils tombés pour le Mali, lors des événements de mai 2014, le ministre Camara a rendu un hommage poignant aux "héros", rappelant leurs sacrifices constants consentis pour la patrie.







De plus, le Général Sadio Camara a bien voulu se laisser happer par un bain de foule spontané qui lui a permis d'échanger directement avec les habitants. Cette rupture avec les visites protocolaires est un acte révolutionnaire posé pour véritablement «renouer un fil rompu» entre l'État et une population qui s'était habituée à l'isolement. Comme l'ont souligné des confrères à une agence de presse étrangère, cette interaction directe met fin au «mythe de Kidal, enclave rebelle, bastion inaccessible», démontrant qu'il n'y a désormais «plus de sanctuaire».







L'Or de Kidal ! Un trésor national récupéré



Un moment clé de la visite fut l'inspection des sites de raffinerie artisanale d'or de Kidal. Le Général Sadio Camara, en compagnie de son hôte le gouverneur de Kidal El Hadj Gamou, Général de Division, a exprimé sa "stupéfaction" face à l'ampleur d'un "vaste système d'enrichissement illicite". Ce système a fonctionné pendant plus d'une décennie sous la houlette des "barons du terrorisme" et des dirigeants de la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA), tels que Bilal Ag Chérif, Al Gabasse Ag Intalla ou Mohamed Ag Nadjim. Des installations artisanales, des documents compromettants et des constructions luxueuses, comme un centre commercial de 336 boutiques récemment repris par l'État, ont mis en évidence l'ampleur de cette exploitation illégale au détriment du pays et des populations de Kidal.







Général Sadio Camara a déclaré : «Nous ne sommes pas ici pour contempler les ruines du passé, mais pour poser les fondations d'un avenir équitable et contrôlé par l'État. L'or de Kidal doit désormais briller pour tous les Maliens».





Ce discours souligne la détermination de l'État à reprendre le contrôle de ses ressources naturelles pour le bénéfice de toute la nation et d'assurer l'intégrité territoriale et la sécurisation des biens et des populations locales sur toute l'étendue du territoire. Les nouveaux camps et ceux en chantiers ou à venir sont une assurance dans ce sens, a-t-il laissé entendre. En plus des nouveaux équipements réceptionnés et restant à réceptionner. Pour le Ministre de la Défense, la présence militaire à Kidal n’était pas seulement une victoire militaire, mais aussi un symbole de souveraineté retrouvée pour le Mali. Il a salué la bravoure des soldats et a mis en avant les efforts du gouvernement pour moderniser les infrastructures militaires et améliorer les conditions de vie des troupes.









Main "diplomatique" tendue, mais…



Le Mali n'a peur de personne et ne saurait faire l'objet d'intimidation. Le Mali maîtrise son ciel et ses frontières et son armée nationale a le devoir de protéger ses fils, avec l'aide de l'armée conjointe de l'AES. Le message du Général Sadio Camara est loin d'être un discours léonin adressé aux belligérants de tout acabit. Il peut être interprété comme une main "diplomatique" tendue à leurs commanditaires, mais une main ferme d'acier dans un gant de velours. Kidal ayant retrouvée sa souveraineté, le ministre de la Défense a insisté sur la volonté de Bamako de régler les problèmes maliens "entre Maliens". Pour être on ne peut plus clair, il dira que «le linge sale se lavera en famille. Nous allons trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens». Par cette déclaration il a réaffirmé le vœu cher du Général d'Armée Assimi Goïta qui est la logique instaurée du «dialogue inter-Maliens» et du principe directeur de la "refondation" qui exclut toute ingérence extérieure, y compris la médiation algérienne du passé.







Cette main "diplomatique" tendue n'est pas une invitation à la négociation d'égal à égal, mais plutôt un appel implicite à la reddition ou à l'intégration dans le cadre républicain pour toutes les parties. La visite à Kidal, symbolisant la réconciliation et la reconstruction du Mali, a été un long cours d'histoire sur le droits de l'homme et la justice militaire devant l'exigence de réparation des droits des citoyens victimes, avec la récupération de l'or du Mali à Kidal. Un tournant historique qui pourrait redéfinir l’avenir de Kidal et de ses habitants. Mais aussi, un symbole fort du renouveau démocratique malien et de la restauration de l’autorité de l’État. En vue de réinstaller la confiance et de mettre fin au mythe de l'inaccessibilité.





En dernière instance, la visite du Général Sadio Camara à Kidal a été un moment fort, indiquant la détermination de l'État à consolider sa souveraineté, à reprendre le contrôle de ses ressources et à unifier le pays sous l'autorité républicaine, tout en offrant une voie pour ceux qui souhaitent s'y rallier, mais sous les conditions du gouvernement.



La Rédaction