L'OCLEI sous la présidence de Moumouni Guindo : Identification de 500 biens immobiliers liés à une quarantaine de personnes Publié le lundi 2 juin 2025 | Le sursaut

Moumouni Guindo, Président de l`Office Centrale de Lutte contre l`Enrichissement Illicite (OCLEI)

Le Président de l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI), Moumouni GUINDO, en fin de mandat, a présenté son rapport au Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, vendredi.



A la lumière de ce rapport, il ressort 63 dossiers de corruption sur un total de 100, représentant un montant de 32 milliards de francs CFA, ainsi que l’identification de 500 biens immobiliers liés à une quarantaine de personnes







Cette audience était l’occasion pour le Président de l’OCLEI d’exprimer sa reconnaissance aux autorités de la Transition. Il a remercié le Premier ministre pour son accompagnement et sa solidarité à l’égard des activités de l’Office.





Pendant huit ans, l’équipe a œuvré à la promotion de l’OCLEI. « Nous l’avons structuré, doté d’outils pour œuvrer à la prévention de l’enrichissement illicite. Nous avons entrepris des investigations et développé la coopération aux niveaux national et international » a affirmé le Président de l’OCLEI.





Dans sa présentation, il a soulevé l’implication de toutes les couches de la nation notamment les confessions religieuses, les jeunes à travers des centres et des clubs. Au niveau opérationnel, l’OCLEI a mené des actions de sensibilisation, organisé des conférences, et conduit des campagnes médiatiques. Il a également participé activement à l’élaboration de la Constitution du 22 juillet 2023.







Sur le plan international, l’OCLEI a porté la voix du Mali en signant des protocoles d’accord avec douze pays, dans le but de contrôler les investissements à l’étranger issus de l’enrichissement illicite au Mali. Il a également mobilisé des ressources extérieures à hauteur de 15 milliards de francs CFA, au bénéfice des services de l’État. Il a conduit sept études et a traité 2000 déclarations de biens, contre seulement 43 avant la création de la structure, dans le cadre d’un protocole d’accord établi avec la Cour Suprême.







En termes de difficultés, le Président a relevé l’absence du terme « corruption » dans son intitulé, dans les textes fondateurs de l’OCLEI. Il recommande une harmonisation avec les normes internationales, afin d’élargir le champ d’action de l’OCLEI, notamment vers le secteur privé.



Le Premier ministre, en réponse, a assuré que la lutte contre l’enrichissement illicite demeure une priorité dans la lettre de cadrage du Président de la Transition. Il a félicité le Président de l’OCLEI pour son bilan qu’il a qualifié d’élogieux. Il a également formulé ses remerciements pour le travail accompli au service de la Nation.





Mariam Sissoko, source :CCRP





