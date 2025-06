Vastes opérations de sécurisation de l’armée : Les FAMa aux trousses des terroristes - abamako.com

Vastes opérations de sécurisation de l'armée : Les FAMa aux trousses des terroristes
Publié le lundi 2 juin 2025 | L'aube

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) maintiennent une pression constante sur les groupes terroristes armés à travers tout le pays. Dans un communiqué daté du 29 mai 2025, l’État-Major Général des Armées a fait état d’une série d’opérations menées avec succès entre le 19 et le 28 mai, visant à détruire les repères des terroristes.



Le 19 mai 2025, les FAMa ont détruit un véhicule logistique d’un groupe armé à 18 km au sud-est de Hombori (Gao). Ses occupants ont tous été tués.







Le 24 mai 2025, une opération coordonnée a permis d’anéantir plusieurs terroristes rassemblés au sud-est de Timissa (San). La même journée, des frappes ont désorganisé des cellules mobiles, y compris des opérateurs de drones, dans les zones de Siringo (Nioro du Sahel), Wassamangatere et Dalida (nord de Sandaré).







Le 28 mai 2025, un convoi logistique transportant armes et équipements a été intercepté et détruit près de Banikane (Diré). Parallèlement, une autre opération d’envergure dans la zone de Tidermène (Ménaka) a abouti à la neutralisation d’un important groupe terroriste convoyant du matériel militaire, dont des explosifs.





Selon l’État-Major, ces différentes opérations des FAMa à travers le pays, «minutieusement planifiées et exécutées», visent à affaiblir durablement les capacités opérationnelles des groupes armés. Ces mêmes opérations permettent de déjouer des attaques en préparation contre les civils tout en traquant les terroristes partout où ils se trouvent.



Mohamed Sylla