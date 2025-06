Fête de Tabaski ou fête de sacrifice de moutons : Les vendeurs de moutons se plaignent de la non affluence des clients - abamako.com

Fête de Tabaski ou fête de sacrifice de moutons : Les vendeurs de moutons se plaignent de la non affluence des clients Publié le lundi 2 juin 2025 | Le sursaut

A quelques jours de la Fête de Tabaski (fête de sacrifice des monton) selon la tradition musulmane, les vendeurs de moutons se plaignent de la non affluence des clients au niveau des ‘’Grabals’’ et des sites consacrés à la vente des moutons pour l’occasion dans la capitale.

Nous avons fait le tour de quelques sites de Lafiabougou à Sabalibougou pour recueillir l’avis de quelques vendeurs sur le maché, partout le constat est unique : il n’y a pas de clients.







L’Eid El Kebir ou la Tabaski constitue la plus importante fête chez les musulmans du monde entier et surtout dans notre pays dont la population est composée de plus de 95% de musulmans. Lors de cette fête, il est recommandé à tout musulman qui a les moyens de sacrifier de préférence un mouton. Et depuis des années maintenant, cette fête qui était synonyme de joie et de l’effervescence au sein de la population, suscite aujourd’hui de l’inquiétude et de stress pour les chefs de familles. La raison est simple, la pauvreté. En un mot, la situation économique difficile du pays et aussi surtout la cherté du prix de mouton qui ne cesse de grimper d’année en année. Même les vendeurs de moutons reconnaissent cela et l’expliquent par trois causes : la cherté des aliments bétails, les tracasseries routières et l’insécurité dans le pays.







Originaire de la région de Segou, Bacary Coulibaly, éleveur et marchand de moutons, venu vendre ses moutons sur le site du terrain Chaba de Lafiabougou, pense que cette année les choses ne bougent pas du tout. Pour preuve, à une semaine de la fête, il n’a pas vendu la moindre bête alors qu’ils sont là depuis des semaines. « Les clients viennent et repartent sans acheter. Ils disent que les moutons sont très chers », a-t-il souligné. De son témoignage il ressort que les prix de moutons varient de 75.000 jusqu’à 650.000 Fcfa et que la cherté du prix de mouton est due au changement du prix des aliments bétails. « Pour donner à manger à mes bêtes, je dois dépenser plus de 10.000 f par jour. C’est trop cher pour moi alors qu’il n’y a pas de marché », a-t-il déploré.







Quant à Issa Diallo, vendeur venu de la région de San, lui également installé au terrain Chaba de Lafiabougou, il informe que cette année il n’y a pas assez de moutons sur le marché comme les années passées. Malgré cet état de fait, ils n’arrivent pas à liquider leur petit lot par faute de clients. « On n’a pas de clients, c’est inquiétant pour nous puisque nous aussi on vit de ça et on doit envoyer quelque chose rapidement au village pour la fête », a-t-il soutenu. Il reconnait que les moutons sont très chers, mais qu’ils ne peuvent rien contre cela. Et ce, à cause du fait qu’ils sont confrontés à d’autres réalités notamment l’insécurité dans certaines parties du pays. Une situation qui porte beaucoup de préjudices sur leur activité. Du coup, ils se trouvent obligés de s’approvisionner dans des zones où les prix du bétail sont exorbitants. S’y ajoute la cherté des sacs des aliments bétails.







Selon Kandjoura Cissé du ‘’Grabal’’ de Sabalibougou, malgré qu’il arrive à vendre quelques moutons, il pense que les prix des moutons cette année sont largement en dessus de la bourse de la plupart des clients. A cause de cette situation, dira-t-il, beaucoup de vendeurs préfèrent aller tenter leur chance dans des pays voisins, parce que dans ces pays les gens achètent sans discuter beaucoup et leurs éleveurs gagnent beaucoup. « C’est vrai que c’est difficile dans le pays, mais nous aussi on est affecté par la même situation, après avoir investi nos sous dans l’acquisition, l’alimentation et le transport des moutons. Donc, on ne peut pas diminuer le prix de mouton », a-t-il dit. Pour lui, le site, Grabal de Sabalibougou est l’un des plus prisés à Bamako lors des fêtes, mais cette année, on dirait que les choses ne vont pas bien et qu’il espère que cette situation change d’ici au jour de la fête.







Pour Cheick Tamboura, client venu acheter un mouton à Sabalbougou, la hausse des prix de moutons est due à l’agissement des coxeurs (intermédiaires). Il dira que beaucoup de vendeurs sont des coxeurs, ils partent acheter des bêtes dans les régions et venir doubler le prix ici. Ce qui explique la cherté du prix des moutons. « Seul l’Etat peut nous aider dans cette situation. Il faut que les autorités mettent des politiques en place pour que les Maliens aient des bêtes à moindre coût », a-t-il soutenu. Que cela est possible parce que c’est nous qui livrons beaucoup de pays voisins en moutons. En raison de cela, que leur prix de moutons ne doit pas être de même qu’ici. « Ce n’est pas normal du tout », a-t-il rouspété.





Adama Tounkara