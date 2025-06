Chronique : Dialogue Doctrinal - abamako.com

Chronique : Dialogue Doctrinal Publié le lundi 2 juin 2025 | L'aube

S’il y a un concept qui revient beaucoup dans les débats ces derniers temps, notamment en matière de lutte contre la radicalisation dans les groupes terroristes, c’est bien le dialogue doctrinal.

2 Juin 2025 - 02:18

Un processus qui vise à déradicaliser les jeunes combattants afin de pouvoir les récupérer pour leur réinsertion socioéconomique. Autrement dit, il ne s’agit ni plus ni moins que d’instaurer un dialogue qui va permettre de briser les murs d’incompréhension en matière de foi, en leur faisant comprendre que la religion est avant tout basée sur l’amour de son prochain et non sur la violence aveugle et abjecte.







Dialogue doctrinal avons-nous dit ? Il serait intéressant de pouvoir l’envisager aussi dans le milieu des cadres maliens et même au-delà. Pour s’en convaincre ? Assistez simplement à une réunion ou à des concertations. Là où il s’agit de mener des débats d’idées, c’est plutôt à des débats de personne auxquels on assiste. Ne vous hasardez surtout pas à prendre le contre-pied d’une idée ou d’émettre la moindre réserve contre un avis. L’auteur de cette idée pensera automatiquement que vous êtes plutôt contre sa personne et va développer une animosité farouche en votre endroit.





Parfois, on assiste même à des situations tragicomiques qui laissent sans voix. Vous reprenez à votre compte une idée développée par quelqu’un d’autre la veille pour la soutenir, vous serez surpris de constater que l’auteur de l’idée va s’adonner à un exercice d’élucubration intellectuelle pour démonter vos arguments et faire de l’idée avancée tout sauf quelque chose de rationnel. Bref, dès qu’une idée ou une proposition ne vient pas de nous, elle est foncièrement mauvaise.





On tombe très vite dans le nombrilisme et, forcément, on devient adepte des critiques de mauvaise foi. Un proverbe chinois nous enseigne que « le travail de la pensée ressemble au forage d’un puits ; l’eau est trouble d’abord, puis elle se clarifie ». Dans un débat d’idées, il faut du tact, de la patience, de l’écoute et surtout de la tolérance. Il faut donc accepter d’écouter l’autre, être capable de se remettre en cause et avoir surtout l’intégrité morale et l’élégance intellectuelle de reconnaitre ce qui est bon, même si cela provient d’un autre.







C’est l’union qui fait la force et c’est du choc des idées que jaillira la lumière. Cette lumière qui permettra de donner une bonne vision et, par conséquent, la bonne démarche à suivre. Que les uns et les autres puissent comprendre qu’aucun travail de groupe n’est facile. Mieux, cela n’est pas forcément agréable de voir son idée critiquée ou rejetée. Mais au fond de soi-même, c’est toujours bien d’avoir l’humilité de se dire qu’on ne peut pas avoir toujours raison.





Dans notre démarche de tous les jours, ayons la patience d’écouter les autres. Ne voyons pas en l’autre quelqu’un qui nous en veut personnellement et fait tout pour nous humilier. Ne méprisons pas l’avis des autres, même si nous avons plus d’expérience qu’eux ou que nous occupons un poste supérieur. Dans la vie, on a toujours besoin de plus petit que soi pour pouvoir avancer. André Markine disait que : « tout débat d’idées devient inutile si vous vous adressez à un adversaire dont l’opinion change au gré des circonstances ».



Salif Sanogo