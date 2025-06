Focus : ‘’Sermon d’Hippocrate !’’ - abamako.com

À l'attention des médecins chefs et personnel soignant L'épreuve de huit à dix ans de formation professionnelle dans votre domaine d'activité doit vous pousser à repenser l'accueil dans nos Établissements de Santé.



Le traitement horripilant qui y est réservé aux malades, leurs accompagnants et les visiteurs se passe de dénonciation désormais. Ce sont des faits épatants et constants pour ne pas être relevés partout et par tous. À l'image de nombreux pays en développement, le Mali fait face à des défis considérables dans son secteur de la santé certes. Mais au-delà des questions d'infrastructures et d'accès aux soins et aux médicaments, une problématique récurrente, mais fondamentale, refait surface avec fracas ces derniers jours : celle de l'accueil et de la prise en charge des patients dans nos hôpitaux et centres de santé. La récente vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant un agent de santé s'en prenant verbalement à des patients, a légitimement soulevé une vague d'indignation et mis en lumière une réalité inacceptable pour nombre de nos concitoyens.







Cet incident, bien que choquant, n'est malheureusement pas un cas isolé. Il illustre le comportement inacceptable de certains agents de santé qui, par leur attitude, salissent l'image de toute une profession et piétinent allègrement le serment d'Hippocrate. Ce serment n'est pas qu'une simple formule ; c'est un engagement solennel à servir, à soigner et à prendre soin des malades avec humanité, respect et dévouement. Or, ce que l'on observe parfois, c'est une déshumanisation de l'accueil, une indifférence, voire une hostilité qui transforment la quête de soins en un parcours semé d'humiliations et de frustrations.





Il est crucial de le souligner : tous les agents de santé ne sont pas concernés par ces dérives. Une immense majorité exerce avec passion, abnégation et un sens aigu du devoir, souvent dans des conditions difficiles. C'est à ces héros du quotidien, qui honorent leur profession, que nous pensons en premier lieu. Mais l'attitude d'une minorité suffit à saper la confiance du public, à décourager les patients de chercher l'assistance dont ils ont besoin et à ternir la réputation de l'ensemble du corps médical.





La blouse blanche est un symbole de confiance, de bienveillance et d'espoir, non un intérimaire des cliniques privées. La piétiner par l'arrogance, l'impatience ou le manque de respect est une faute grave qui va bien au-delà de la simple incivilité. Elle témoigne d'un manquement éthique profond qui ne peut être toléré. La santé est un droit fondamental, et l'accès à des soins dignes est une exigence universelle.







Il est temps pour les autorités sanitaires de prendre des mesures concrètes et fermes pour restaurer la qualité de l'accueil et de la prise en charge dans nos hôpitaux et centres de santé. Cela passe par un renforcement de la formation continue, non seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur l'éthique professionnelle, la communication patient-soignant et la gestion du stress. Des mécanismes clairs de dénonciation des abus doivent être mis en place, garantissant l'anonymat et des sanctions exemplaires pour les agents fautifs. Parallèlement, il est essentiel d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant et de reconnaître leur dévouement, car un professionnel respecté et soutenu est plus à même d'offrir un service de qualité.





La santé de nos concitoyens est le bien le plus précieux. Elle mérite un système où chaque patient est accueilli avec humanité et traité avec le respect qu'il est en droit d'attendre. C'est un défi collectif qui engage l'État, les institutions de santé, le personnel soignant et la société toute entière. Ne laissons pas quelques comportements isolés détruire la noblesse d'une profession essentielle à notre bien-être collectif.



La Rédaction