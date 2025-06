DDR-I : Mopti avance vers une Paix ancrée dans les réalités locales - abamako.com

DDR-I : Mopti avance vers une Paix ancrée dans les réalités locales Publié le lundi 2 juin 2025 | L'aube

Les Commissions nationales de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Intégration (DDR-I) sont actuellement en mission à Mopti, au Mali, depuis le 24 mai 2025.



Cette initiative, menée par la Commission nationale d’Intégration (CNI) et la Commission nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (CNDDR), vise à préparer des opérations DDR-I efficaces et adaptées aux réalités locales.







L'objectif de cette mission est triple : échanger avec les autorités civiles et militaires régionales ; évaluer les conditions logistiques et sécuritaires pour la mise en œuvre des opérations ; et sensibiliser les acteurs locaux au processus DDR-I.





Mopti est l'un des six sites opérationnels choisis pour ces opérations, qui sont considérées comme une étape clé dans le processus de paix et de reconstruction du tissu social malien. Cette démarche proactive des Commissions souligne leur engagement pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité, en renforçant la synergie et la coordination entre tous les acteurs impliqués. L'intégration est mise au service de la paix, sous l'égide du Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale.



La Rédaction