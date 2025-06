Récurrence des attaques contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité : La CNDH condamne avec la dernière rigueur - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Récurrence des attaques contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité : La CNDH condamne avec la dernière rigueur Publié le lundi 2 juin 2025 | le sursaut

Tweet

Ces derniers temps certaines parties de notre pays ont été la cible d’attaques successives et des enlèvements contre la population civile.



Préoccupée par la situation, le 29 mai dernier, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a émis un communiqué dans lequel elle dénonce et condamne avec la dernière rigueur ces attaques barbares et ignobles.







« La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est fortement préoccupée par la récurrence des attaques contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité…»affirme-t-elle dans ce communiqué.





Pour cela, le Président de la CNDH, Pr Alkadri Diarra dans le même communiqué a déclaré que les récentes attaques contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité ont été enregistrées le 25 mai dernier avec l’enlèvement par des groupes armés non identifiés du Maire de Konna, Région de Mopti, Ousmane Kampo dit Nabah. S’y ajoute celui de 7 paysans dans leurs champs à Sisani Coura, Cercle de Macina, Région de Ségou le vendredi 24 mai 2025. De même que l’enlèvement, le 24 mai courant, de l’équipe du District sanitaire de Nioro du Sahel vers Segala, bien que relâchée plus tard, également par des groupes armés non identifiés. Et l’attaque perpetrée le 23 mai 2025, contre les forces armées et de défense à Dioura, Région de Mopti.





« Face à ces attaques odieuses dirigées contre les populations civiles, et sur le fondement (notamment de la Constitution du 22 juillet 2023, du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les 4 Conventions de Genève de 1949 relatives au Droit international humanitaire et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées), la CNDH condamne avec la dernière rigueur ces attaques barbares et ignobles » pouvait-on lire dans ce communiqué.







Aussi, par la voix de son Président, Pr Diarra, elle a rappelé à l’Etat sa responsabilité première de protéger les populations et leurs biens, notamment les agents sociaux de base sur les axes routiers en vue de mieux garantir la liberté d’aller et de venir sur l’ensemble du territoire national. Également, elle a invité les autorités à renforcer les mesures de sécurisation des paysans et de leurs biens, notamment ceux de ‘’l’inter-fleuve’’, dans le Cercle de Macina, Région de Ségou. Précisement, en ce début de la saison des pluies. Ce, pour leur permettre de vaguer à l’exploitation de leurs champs en toute quiétude, avant d’inviter les autorités à rechercher, identifier et traduire en justice les auteurs, commanditaires et complices des atteintes aux droits humains et du droit international humanitaire.





La CNDH a, à la lumière de ce communiqué, réitéré son soutien aux Forces Armées Maliennes (FAMa) dans leur lutte contre les groupes terroristes, en conformité avec les Droits de l’Homme et le droit international humanitaire, ensuite invité les populations à plus de collaboration avec les FAMa.





Avec la publication de cette note d’information, la CNDH rappelle une fois de plus sa mission de la protection et la promotion des Droits de l’Homme.





Mariam Sissoko