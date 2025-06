Concours international de la langue chinoise : Les représentants maliens sont connus - abamako.com

News Société Article Société Concours international de la langue chinoise : Les représentants maliens sont connus Publié le lundi 2 juin 2025 | le sursaut

Le Ministre de l’Education nationale Dr Amadou SY SAVANE a coprésidé, avec son collègue de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Boureima KANSAYE, l’ambassadeur de Chine au Mali, la cérémonie du concours intitulé « PONT VERS LE CHINOIS ».



Elle a enregistré la présence des dizaines d’autres personnalités du secteur de l’Education, de l’Enseignement supérieur et du personnel de l’ambassade de Chine. C'était au Lycée Askia Mohamed, le vendredi 30 Mai 2025.







Au cours des prestations en live, les candidats ont rivalisé d’imagination pour l’emporter. À l’issue des prestations, les résultats suivants ont été obtenus : liste des lauréats maliens de la finale du concours « hanyuqiao », « pont vers le chinois » : Au titre de l'Enseignement supérieur par ordre de mérite : Natenin KEITA, licence 1 (1ere année université) Institut Confucius Université Yambo Ouologuem -Kabala (ex ULSHB) ; Candidate compétitrice Aïda Aichata NIARÉ, licence 2. Elle sera en Chine comme observatrice, qui ne competira pas. Et au titre du secondaire, la première fut Mariam DEMBÉLÉ du lycée Notre dame du Niger (compétitrice) ; deuxième exæquo : Aliou KOUMARÉ TLL (LOBK lycée Oumar Bah de Kalaban Coura) et Alima SOUMANO, lycée Notre Dame TLL.





Auparavant, le Ministre de l’Education nationale a salué la qualité de la coopération entre le Mali et la Chine, coopération discontinue depuis plus de 60 ans qui touche tous les secteurs d’activités avec un respect mutuel.





Pour l’ambassadeur de la Chine au Mali, ce concours a pour objectif de stimuler l’apprentissage de la langue Chinoise, pour lui apprendre la langue Chinoise, c’est instaurer un pont entre la Chine et les autres pays. Quant au Ministre de l'Enseignement supérieur, il a apprécié l'importance de ce concours qui mettra en prise de nombreux candidats dans le Monde qui, dans quelques semaines, vont se retrouver en Chine pour competir. Le Professeur Boureima KANSAYE a enfin souhaité bonne chance aux candidats Maliens à cette compétition internationale.





CELLULE DE COM MEN.