Annulation des actes d'attribution de parcelles dans les lits et servitudes des marigots : La démolition des constructions sur 11 collecteurs de Bamako lancée Publié le lundi 2 juin 2025 | le sursaut

Inondation à Bamako

La forte pluie du Mercredi 16 Mai 2019 à provoqué de l`inondation à Bamako. Tweet

C’est en application de la décision N°2025 00111 portant annulation de tous les actes d’attribution de parcelle par les différentes autorités dans les lits et servitudes des Marigots du District de Bamako du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population (MUHDATP) que l’opération de démolition des constructions sur ces pourtours des marigots dans la capitale a été lancée le samedi 24 mai dernier à Lafiabougou Kôda.







« Conformément aux dispositions de l’article 27 in fine de l’Ordonnance N°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020, portant loi domaniale et foncière, modifiée et ratifiée par la Loi n°2021-056 du 07 octobre 2021 et l’article 67 de la Loi n°02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme, tous les actes d’attribution de parcelles octroyés par les différentes autorités dans les lits et servitudes des marigots du District de Bamako, sont annulés dans toutes leurs dispositions. Toutes les réalisations sur lesdites parcelles seront démolies » stipule cette décision du 22 mai dernier.





En effet, la décision prévient les inondations que le pays a fait l’objet en ces dernières années particulièrement pendant l’hivernage de 2024. Pour son application, le coup d’envoi des travaux de démolitions des demeures construites dans les lits et servitudes des marigots dans le district de Bamako a été donné le samedi 24 mai à Lafiabougou Kôda en présence des Autorités compétentes.





Lors de l’opération, Mahamadou Ouologuem, président de la Commission Nationale de Libération des Lits et Servitudes des Marigots du District de Bamako a indiqué que l’objectif est de démolir les constructions établies sur les lits de marigots étant donné que ceux-ci sont devenus des zones à haut risque en cas de fortes pluies. L’opération, dit-il, supervisée par sa Commission, est pour prévenir les nombreuses inondations que le pays a subies.





Dans la même lancée, le conseiller technique du MUHDATP, Almaïmoune Ag Al Moustapha a expliqué que toutes les constructions dans les lits de marigots et leurs servitudes sont concernées par ces travaux. Que les servitudes correspondent à une bande de 10 m autour du lit du marigot. Donc, que tout ce qui se trouve dans ce périmètre est concerné par cette opération de libération. Que l’opération intervient après plusieurs séances de sensibilisation.







« …Une Commission Nationale de Libération a été mise en place pour assurer la bonne conduite des travaux… A Bamako, ce sont 11 collecteurs qui font l’objet d’une attention particulière pour cette opération »a-t-il précisé.



Ainsi, des mesures d’accompagnement ont été mises en place pour les familles et ménages concernés pour les frais de relogement de 3 mois pour les locataires.



Mariam Sissoko