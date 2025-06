Après l’attaque des postes de Tanabougou et de Sirakorola : La riposte des FAMa a été payante - abamako.com

Le vendredi 30 mai 2025, l’Etat-major des Armées du Mali a communiqué sur les opérations en cours dans une zone de la Région de Koulikoro contre les attaques terroristes. Et selon ce communiqué ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer de la logistique.



Les Forces Armées Maliennes (FAMa) sont en pleine offensive contre les groupes terroristes dans toutes les régions du Mali. Disposant de gros moyens logistiques, aujourd’hui les FAMa ont pris un avantage sur les Jihadistes. Surtout lorsqu’elles décident à faire usage de ses moyens aériens, notamment des drones. Maintenant, elles peuvent intervenir rapidement dans toutes les zones de notre territoire national. Ce faisant les missions de surveillance et les patrouilles sont devenues intenses.





La guerre contre les groupes armés jihadistes est un combat de longue haleine et malgré les revers que portent nos FAMa à ces terroristes, ils arrivent quand même parfois à perturber la quiétude de certains maliens. Une situation qui oblige les FAMa à intensifier les attaques offensives souvent dans des zones souvent reculées. Puisque les terroristes profitent de l’immensité du territoire pour mener des attaques dans certains villages. Et la zone de Mourdiah dans la Région de Koulikoro est depuis des mois leur zone favorite pour mener leurs opérations. Souvent les postes de sécurité sont attaqués comme a été le cas de Sirakorola et Tanabougou dans la nuit du jeudi au vendredi. Sans perdre de temps, l’une des ripostes des FAMa a permis de neutraliser de nombreux combattants armés.





Par la suite, le communiqué de l’Etat-major général des Armées a indiqué que la zone de Sirakorola est sous haute surveillance. Et que les unités FAMa sont en opérations de ratissages dans la zone suite à la double attaque repoussée des postes de sécurité de Tanabougou et de Sirakorola, le matin du 30 mai dernier aux environs de 5h30. Précisant que l’identification des corps abandonnés de nombreux terroristes et leurs logistiques est en cours. Qu’une reconnaissance offensive a permis de neutraliser plusieurs terroristes au Nord-Est de Mourdiah et récupérer de la logistique.







Adama Tounkara